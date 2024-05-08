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仿韓國N號房逼15歲少女自拍「18招」 噁男賠錢和解仍判7年4月

陳姓男子模仿韓國N號房逼15歲少女自拍「18招」，賠45萬一審仍被判刑7年4月。（情境照）

陳姓男子模仿韓國N號房逼15歲少女自拍「18招」，賠45萬一審仍被判刑7年4月。（情境照）

2024/05/08 12:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子透過交友軟體結識15歲少女「小琪（化名）」，他先取得小琪給的露胸照後，竟逼小琪自拍「18招」影片給他欣賞，否則就要把小琪的露胸照外流；小琪無奈依指示拍片，事後由家人陪同報警；陳男雖然拿出45萬元爭取和解，仍被法官痛斥這種模仿「韓國N號房」犯罪手段，依違反兒少法重判徒刑7年4月。

判決指出，陳姓男子曾2020年11月時與未滿16歲的小女友嘿咻3次，事後賠錢和解被屏東檢方處分緩起訴，但緩起訴期間，陳男又透過手機交友軟體，結識住在高雄的少女小琪，他先從小琪手中拿到小琪自拍胸部的照片後，隨即以此威脅，逼小琪自拍裸露胸部、下體的影片。

小琪害怕私密照外流，只好配合陳男指示拍下影片，當陳男拿到影片後竟食髓之味，竟再逼小琪拍攝手指和保特瓶插入下體的影片，小琪不敢反抗拍完影片後相當後悔，哭著找家人求援，並在家人陪同下報警。

高雄地院審理時，陳男坦承有叫小琪拍影片，但否認有逼她，更說自己不知道小琪未成年；但法官檢視兩人對話紀錄，發現小琪拍完影片傳給陳男後，陳男有問她幾歲，小琪回覆後，陳男還比了「讚」，且陳男明知自己尚在緩起訴期限內，當他得知被小琪提告後，還傳訊拜託「可以不要提告嗎」、「這一次我會進去關的」，顯見他早知自己逼小琪拍影片的行為觸法。

此外，法官根據相關事證，認定陳男模仿韓國N號房犯罪方式，犯罪手段低劣，惡性與造成之危害均非微，應予嚴加非難，即使陳男事後已賠了45萬元給小琪，但仍被依違反兒少法「脅迫使少年自行拍攝性影像罪」重判徒刑7年4月，可上訴。

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