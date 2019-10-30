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美食平台外送員勞檢結果 下午3點公布

許銘春表示，勞動部正研擬配套，包含修正「職業安全設施規則」、制定「僱傭關係與承攬關係認定指導原則」等，並跨部會討論其他相關配套。（資料照）

許銘春表示，勞動部正研擬配套，包含修正「職業安全設施規則」、制定「僱傭關係與承攬關係認定指導原則」等，並跨部會討論其他相關配套。（資料照）

2019-10-30 10:10:00

〔記者陳昀／台北報導〕國慶連假期間發生美食平台外送員車禍意外後，各部會關注外送員相關權益，勞動部職業安全衛生署也針對美食外送平台執行專案勞檢；勞動部長許銘春上午受訪表示，下午3點將召開記者會公布勞檢結果。

許銘春上午出席立法院社福衛環委員會前受訪表示，由於勞檢的結果、態樣比較繁瑣，需要花時間說明細節比較清楚，勞動部職安署下午3點會召開記者會對外說明。

許銘春指出，一直在規劃相關重點工作，若平台業者與外送員是僱傭關係就沒問題，勞基法及相關法規會予以外送員保障；若為承攬，希望業者針對外送員、用路人安全擬訂相關配套，並兼顧外送員勞動權益，不要有剝削情形。

許銘春表示，勞動部也正研擬配套，包含修正「職業安全設施規則」、制定「僱傭關係與承攬關係認定指導原則」等，並跨部會討論其他相關配套。

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