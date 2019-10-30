為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

6件殺人案未破「冤靈哀鳴」？北市警澄清：均為未遂

北市警局表示，北市88年迄今未偵破重大刑案有510件，但99年8月錄影監視系統開始使用後，99年8月迄今，未破重大刑案25件，已經大幅減少。（翻攝Google地圖）

北市警局表示，北市88年迄今未偵破重大刑案有510件，但99年8月錄影監視系統開始使用後，99年8月迄今，未破重大刑案25件，已經大幅減少。（翻攝Google地圖）

2019-10-30 20:37:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕有電視媒體報導指說，北市監視器神話破功，99年迄今未破故意殺人6件，造成6條冤靈哀鳴。北市警局今日晚間緊急澄清，6件意殺人案均是殺人未遂，並沒有被害人因此死亡，是錯誤的報導。

北市警局表示，北市88年迄今未偵破重大刑案有510件，但99年8月錄影監視系統開始使用後，99年8月迄今，未破重大刑案25件，已經大幅減少，顯示北市設置錄影監視系統對於預防及偵查犯罪發揮甚大功效。

此外，北市99年迄今未破故意殺人6件均為未遂案件，非死亡案件，北市警察局為擴大偵查效能，針對88年迄今未破故意殺人既遂案件，已要求分局逐案檢視有無偵破可能性，重啟冷案調查，指定專責人員偵辦，依邏輯判斷能力以及偵查經驗檢閱卷宗，並分析案情，以期突破案情。

市警局表示，目前街頭設置的錄影監視器，除了作為偵查輔助工具外，北市警方更廣泛運用各種偵查技術及數位科技，進行比對、清查、分析，以尋求破案契機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北聯幫太高調被警盯上大掃蕩！4個月被抓40人、幫主遭聲押

北聯幫太高調被警盯上大掃蕩！4個月被抓40人、幫主遭聲押
24小時違紀3次？警車載女友萬華警 又被爆涉違法搜索遭調查

24小時違紀3次？警車載女友萬華警 又被爆涉違法搜索遭調查
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
北市派出所長突胸悶不適 緊急送醫手術脫險

北市派出所長突胸悶不適 緊急送醫手術脫險
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播