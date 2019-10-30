6件殺人案未破「冤靈哀鳴」？北市警澄清：均為未遂

北市警局表示，北市88年迄今未偵破重大刑案有510件，但99年8月錄影監視系統開始使用後，99年8月迄今，未破重大刑案25件，已經大幅減少。（翻攝Google地圖）

2019-10-30 20:37:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕有電視媒體報導指說，北市監視器神話破功，99年迄今未破故意殺人6件，造成6條冤靈哀鳴。北市警局今日晚間緊急澄清，6件意殺人案均是殺人未遂，並沒有被害人因此死亡，是錯誤的報導。

北市警局表示，北市88年迄今未偵破重大刑案有510件，但99年8月錄影監視系統開始使用後，99年8月迄今，未破重大刑案25件，已經大幅減少，顯示北市設置錄影監視系統對於預防及偵查犯罪發揮甚大功效。

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此外，北市99年迄今未破故意殺人6件均為未遂案件，非死亡案件，北市警察局為擴大偵查效能，針對88年迄今未破故意殺人既遂案件，已要求分局逐案檢視有無偵破可能性，重啟冷案調查，指定專責人員偵辦，依邏輯判斷能力以及偵查經驗檢閱卷宗，並分析案情，以期突破案情。

市警局表示，目前街頭設置的錄影監視器，除了作為偵查輔助工具外，北市警方更廣泛運用各種偵查技術及數位科技，進行比對、清查、分析，以尋求破案契機。

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