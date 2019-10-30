北聯幫太高調被警盯上大掃蕩！4個月被抓40人、幫主遭聲押

北聯幫舉辦創幫60週年大會警方進行蒐證。（記者劉慶侯翻攝）

2019-10-30 16:40:31

〔記者劉慶侯／台北報導〕北聯幫6月間以席開600桌模式，慶祝創幫60週年，引發社會側目，警方隨後針對北聯幫作蒐證清剿，4個月內連續破獲3起案件共計已逮40人到案，北聯幫幫主「平哥」王際平，也因涉入泰國房市吸金案，今日遭聲押禁見。

北市警方此一清剿動作，也意在「敲山震虎」，因為，竹聯幫幫主「么么」原意在下個月舉辦竹聯幫創幫60週年和他70大壽生日，準備在南港地區席開逾千桌。目前，竹聯幫已取消這動作，以防被警方鎖定。

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台北市警察局鑑於近來黑幫動輒以「創幫X週年」、「新舊幫主接任」、「慶生」、「春酒」、「尾牙」，大肆作慶典活動，甚至大宴賓客藉以作串聯，給各界不良觀感，只要黑幫再有類似舉措，將會作全面針對性查抄和檢肅行動。

警方以北聯幫為例指出，對方在6月間，以慶祝成幫60週年和新舊幫主交接為由，在圓山飯店舉辦大型餐會，廣邀各幫派角頭參加，引起各界側目。

北市警方除活動當日立即進行約制外，並報請檢察官指揮，加強攔檢蒐證，事後並成立專案小組，針對北聯幫蒐證有關暴力討債、經營賭場、販毒、私禁債務人，及以地產投資公司名義，刊登不實投資廣告，以收受投資名義向不特定人吸收資金，觸犯銀行法等罪行。

警方專案小組自8月起，先將主持暴力討債犯罪集團黃嫌及共犯計11人檢肅到案；10月初，將強押、私禁債務人的洪嫌及共犯計12人查緝到案；昨日再就涉嫌主持違法吸金犯罪集團王嫌及共犯計7人檢肅到案。3起蒐證案件共計已逮獲40人到案。

北市警局表示，目前黑幫偽以企業為名，動員幫眾參加喪禮告別式、春酒等活動，影響治安觀感甚鉅。市警局呼籲民眾「反黑三不-不崇拜、不加入、不求助幫派」原則，同時也要拒絕資助或提供黑幫活動場所。

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北聯幫舉辦創幫60週年大會警方進行蒐證。（記者劉慶侯翻攝）

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