24小時違紀3次？警車載女友萬華警 又被爆涉違法搜索遭調查

王姓員警（右）又被爆料涉違法搜索。（記者劉慶侯翻攝自陸安專案的粉絲專業友）

2019-10-26 16:41:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警萬華分局警備隊王姓警員，24日早上9時15分左右，身穿警服騎乘警用巡邏機車，載女友行經萬華長沙街二段時，見有機車騎士在看他，竟飆無名火嗆聲，結果反被對方攝影蒐證，並鬧上派出所，還將影片張貼上網路爆怨公社爆料。

王姓員警接受調查時表示，當天因為女朋友子宮出血，當時下班後緊急要將人帶往醫院看診，所以才會穿制服騎公務車載女友。此外，他是因當時對方狂看女友，才會詢問對方：「你有甚麼需要協助的嗎」，否認有與對方嗆聲。

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萬華分局督察組經調查後，昨日給予記過一次處分。

不過，事情還未結束，今日又有曾被王員攔檢查察有無毒品的網友爆料，質疑王員曾涉違法搜索，並將影片放在網路上供人瀏覽，招致王員再被督察組調查。

據了解，王員是24日早上9時騎機車載女友看病後，當天晚上他在成都路上KTV門口執行「守望勤務」，竟又被發現將女友放在巡邏車內，結果讓民眾發現拍下PO網，萬華分局督察組當時依照「警察人員獎懲標準」也給予兩小過處分。

隨後，王員25日凌晨在西寧南路、內江街口對一位民眾進行攔檢，當時對方主動將包包打開提供檢查，但王員卻有將手伸進去包包翻找，被質疑涉違法搜索。目前警方正針對有無違法部分作進一步調查。

此外，今日也有另網友利用網搜，轉載王姓警員曾經在2018年5月有PO出一張「玩天九牌」的照片，也向警方提出檢舉，但萬華分局督察組經調查後，確認當事人並非王員。

針對王員24小時內違紀3次，萬華分局督察組表示，未來將加強教育訓練，除了注意警員自身的言行外，凡警員發生違紀案件，也將依快懲重罰原則處理。

警方表示，年僅25歲的王姓警員，畢業後原在萬華分局漢中街派出所任職，毒品績效卓越，但因勤務缺失問題過多，最後被調派警備隊值勤。

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