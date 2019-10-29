為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

10/29 大樂透頭獎摃龜！今彩539頭獎開出1注

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-10-29 22:40:04

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月29日）開獎的第108000094期大樂透，頭獎摃龜；第108000259期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由屏東縣屏東市民生路79之10號的「財順彩券行」開出；第108000259期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000094期大樂透中獎號碼為「03、10、12、22、36、41，特別號：18」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得143萬3104元；參獎共33注中獎，每注可得4萬6767元；肆獎共80注中獎，每注可得1萬2401元；伍獎共1748注中獎，每注可得2000元；陸獎共2358注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3766注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1291注中獎，每注可得400元。

第108000094期49樂合彩中獎號碼為「03、10、12、22、36、41」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共136注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2038注中獎，每注可得1250元。

第108000259期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、08、09、12、13、15、17、18、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共217注中獎，每注可得500元；肆獎共4194注中獎，每注可得100元。

第108000259期今彩539中獎號碼為「01、03、23、28、36」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共132注中獎，每注可得2萬元；參獎共5249注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬364注中獎，每注可得50元。

第108000259期39樂合彩中獎號碼為「01、03、23、28、36」，四合摃龜；三合共98注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5118注中獎，每注可得1125元。

第108000259期3星彩中獎號碼為「334」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000259期4星彩中獎號碼為「1143」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
10/29 大樂透、今彩539、雙贏彩 獎號出爐囉！

10/29 大樂透、今彩539、雙贏彩 獎號出爐囉！
開出7.7億頭獎！彩券行老闆：最近客人都笑得很燦爛

開出7.7億頭獎！彩券行老闆：最近客人都笑得很燦爛
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
彩券行立牌模特兒是她！ 國慶日露超兇下半球網暴動

彩券行立牌模特兒是她！ 國慶日露超兇下半球網暴動
櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播