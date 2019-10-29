10/29 大樂透頭獎摃龜！今彩539頭獎開出1注

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-10-29 22:40:04

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月29日）開獎的第108000094期大樂透，頭獎摃龜；第108000259期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由屏東縣屏東市民生路79之10號的「財順彩券行」開出；第108000259期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000094期大樂透中獎號碼為「03、10、12、22、36、41，特別號：18」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得143萬3104元；參獎共33注中獎，每注可得4萬6767元；肆獎共80注中獎，每注可得1萬2401元；伍獎共1748注中獎，每注可得2000元；陸獎共2358注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3766注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1291注中獎，每注可得400元。

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第108000094期49樂合彩中獎號碼為「03、10、12、22、36、41」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共136注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2038注中獎，每注可得1250元。

第108000259期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、08、09、12、13、15、17、18、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共217注中獎，每注可得500元；肆獎共4194注中獎，每注可得100元。

第108000259期今彩539中獎號碼為「01、03、23、28、36」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共132注中獎，每注可得2萬元；參獎共5249注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬364注中獎，每注可得50元。

第108000259期39樂合彩中獎號碼為「01、03、23、28、36」，四合摃龜；三合共98注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5118注中獎，每注可得1125元。

第108000259期3星彩中獎號碼為「334」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000259期4星彩中獎號碼為「1143」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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