開出7.7億頭獎！彩券行老闆：最近客人都笑得很燦爛

2019-10-19 00:09

〔記者許國楨／台中報導〕終結連23摃，今年大樂透最高單注獎金7.7億頭獎！晚間在台中市西屯區逢甲商圈「好運到彩券行」開出，得知開出頭獎後，店家立即買來鞭炮燃放慶祝開心表示，「終於等到了！」許多親友也前來道賀順便沾點中獎的財氣。

老闆陳文忠說，由於大樂透連摃期數多，衝高彩迷買氣，這兩天的生意都不錯，包牌或集資購買的民眾都有，儘管沒有做到什麼特殊的夢或徵兆，但最近做什麼事都很順利，連上門客人都笑得特別燦爛，莫非是冥冥中早注定，雖然無法確定是那位客人得獎，但還是要恭喜他。

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