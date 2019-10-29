手滑屁股、開黃腔... 男師又環抱男學生性騷被判刑

黃師被控以雙手環抱男學生腹部，性騷擾得逞，事後被判刑4月，得易科罰金12萬元。示意圖。（資料照）

2019-10-29 10:16:57

〔記者溫于德／台北報導〕時任北市某高工黃姓班導師，被控見班上男學生因上課遲到而受罰需留下打掃環境，竟以雙手環抱男學生腹部，性騷擾得逞；後因男學生母親自校方性別平等教育委員得知此事，提出告訴。士林地院審結，認定黃師意圖性騷擾，判有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

事實上，該校性平會3年前就曾認定，黃師在慶生活動對學生下體砸刮鬍泡、上課說「教室怎麼有陰道的味道（有應到的未到）」黃色笑話、在全班同學面前質問C生是否有發生性行為、對E生曾有手滑屁股的不當肢體接觸、曾用膝蓋碰觸丁生下半身隱私部位、在全班同學的手機LINE群組傳出台語「尻秋慶」（打手槍）發音訊息等性騷擾行為。

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至於本案，法官審酌黃師雖無前科，但他為人師表，與男學生具有師生之誼，竟無視男學生性自主人格尊嚴，任意觸摸男學生身體，顯然欠缺尊重個人對於身體自主權利的觀念，固然未造成男學生身體受傷，卻已使男學生心理不安。

法官衡量黃師在本案發生前，已經因為在黑板寫下「時間就像乳溝一樣擠一擠就有」、「機會就像老二一樣捏一捏就會變大」等不當言行舉止，遭校方記申誡一次，卻再犯本案，顯然未見謹慎悔悟之意，且黃師雖承認環抱行為，卻否認性騷擾犯行，至今又未取得男學生及其家長原諒，依法判刑。

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