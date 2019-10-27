死囚冤案蹲黑牢14年獲重生 鄭性澤宴請「貴人們」

鄭性澤昨晚舉辦感恩餐會，帶著媽媽逐桌向生命中的貴人們致謝。（記者鄭名翔攝）

2019-10-27 13:12:25

［記者鄭名翔／苗栗報導］含冤遭判死刑、蹲黑牢14年的鄭性澤，兩年前終獲平反，昨為鄭案獲判無罪兩周年，鄭性澤晚間於老家苗栗縣苑裡鎮的福田社區內，席開15桌，宴請曾給予他支持及協助的親友、律師團、NGO團體等，場面溫馨感人，鄭感性地說，以簡單的辦桌向這一路上的貴人聊表謝意，未來也願為冤獄平反盡一份心力。

2002年鄭性澤涉十三姨KTV殺人案，遭控槍殺警員，2006年最高院死刑定讞，經冤獄平反協會、民間司法改革基金會、台灣廢除死刑推動聯盟、律師羅秉成、邱顯智團隊等，抽絲剝繭不斷提出新事證，2017年10月26日台灣高等法院台中分院改判無罪。

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斜陽秋風輕拂金黃稻田，鄭性澤穿梭鄉間小道，一下扛著飲料音箱、一下提筆以挺拔書法撰下每席桌名：「有情桌」、「平冤桌」、「親友桌」、「心雕桌」；待夜幕低垂、鞭炮聲響起，賓客陸續入席，鄭性澤燦爛笑容停不下來，親友們看著他忙進忙出，笑說：「好像來參加阿澤的喜酒」。

鄭性澤說，感謝天公伯疼惜、也感謝所有相信他清白的人、願為他挺身而出，自己只是單純鄉下人、恩情難以回報，所以在獲判無罪兩周年的這天舉辦感恩餐會，用鄉下最樸實卻澎湃的流水席回饋生命中的貴人們。

行政院政務委員、鄭案辯護律師羅秉成表示，死囚冤案要平反困難重重，但靠著鄭性澤堅持不放棄、家人的支持，「白布被染黑，終有見青天的那日」，能夠坐在這場餐宴之中，著實替他感到開心。

投入鄭案8年的律師邱顯智昨帶著妻小開心出席，回想這路走來的點滴，包括鄭性澤自己及救援團隊當時都無法想像會有這天來臨，如今看著阿澤跟著大夥唱歌、講笑話，宛若重生般獲得「原就屬於他的正常人生活」，心裡實在感動難以言喻。

廢死盟執行長林欣怡說，這次眾人相聚在一起，不再是去為了鄭性澤抗爭、拉布條、喊口號，而是與他一齊開心坐下來吃飯，尤其看到鄭母難得穿上漂亮衣服、打扮頭髮，真心欣慰；而將鄭案寫成 《十三姨KTV殺人事件》一書的人權作家張娟芬則說，過去台灣司法出了點差錯，但終於在眾人努力下，還給鄭性澤應有的生活。

雖然是個溫馨歡樂的場合，但鄭性澤提及這路走來的辛苦，仍不免感慨「司法不容易承認錯誤」，至今仍有人含冤待雪，未來也願為冤獄平反盡一份心力。

政務委員、鄭案律師羅秉成（右）昨晚也受邀出席，與鄭性澤（左）共同分享這份喜悅。（記者鄭名翔攝）

投入鄭案8年的律師邱顯智昨帶著妻小一同參加。（記者鄭名翔攝）

簽名簿上寫著滿滿鄭性澤親友、律師團、救援團體的名字，而底下的「感恩！再感恩！」道盡鄭性澤心中千言萬語。（記者鄭名翔攝）

廢死盟執行長林欣怡（左）、人權作家張娟芬（右）開心出席餐會。（記者鄭名翔攝）

苗栗縣議員陳品安（右）摟著鄭母（左）笑得合不攏嘴。（記者鄭名翔攝）

鄭性澤也將廢死盟為他製作、繪有他及母親的倡議杯墊分送給每位來賓。（記者鄭名翔攝）

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