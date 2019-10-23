彰化濱海路逆向超車猖狂 警今強力取締駕駛變乖

2019-10-23 23:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕開罰了！為解決彰化全興工業區塞車之苦所打造的濱海路，通車不到一星期變成「嚇破膽大道」，逆向超車成為濱海路的日常風景；彰化和美警方即日起展開強力取締，採錄影蒐證來取締違交通違規，今天首次執法，就查到4起違規！

和美警方局第五組組長吳銘添表示，今天共發現4起交通違規，其中2件是超速，另外2件是跨越雙黃線的逆向超車；而違規車輛有大型車輛，也有自小客車。

吳銘添指出，濱海路全線約5公里，限速都是50公里，全線道路都是雙向各一個車道，全程都有雙黃線，未來都將加強取締，機動測速、取締違規部分，都有在取締地點的前方，依規定立起警示牌。

由於濱海路為10米道路，並無適當路肩空間可以進行違規攔查開單，因此，員警架設錄影機來蒐證，一旦發現違規行為，依照違規事實，來製作罰單並寄出。

今天行經濱海路的用路人，全都發現警察的身影，不少車輛都已放慢車速，就怕超速、超車被全程錄影來開單，也有車隊以無線電通報，也讓濱海路剛開通的超車日常，大大收斂。

吳銘添強調，請行駛濱海路的用路人，都要遵守交通規則，不要心存僥倖，警方會變更取締地點與時段，全程錄影蒐證一旦發現有違規行為，就會開罰，以遏止濱海路逆向超車的歪風。

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