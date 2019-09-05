可惡！彰化濱海路還沒開通 竟變垃圾大道

2019-09-05 10:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化全興工業區對外聯絡道路的濱海路，正在進行改善工程，預計這個月底完工通車；今天卻被人發現變成了垃圾山，道路被偷倒大批的棧板、拆除的裝璜廢材，還有可疑的爐渣，讓縣議員賴清美大呼「可惡」！

賴清美表示，濱海路尚未開通，但仍然保留部分通道供農民進出，結果，竟然有不肖業者來偷倒好多堆垃圾，其中以拆除裝璜的廢材居多，最令人害怕的是，還有看到疑似爐渣的垃圾，這實在讓人感到害怕。

賴清美說，因為濱海路沿線欠缺監視器，加上尚未開通，反而成為不肖業者的偷倒機會，從現場垃圾量來看，必須來倒好幾個貨車的垃圾量，顯然偷倒的人，就是抓準反正濱海路沒車在走，完全沒在怕。

彰化縣環保局長江培根表示，將會派人前往了解，並追查偷倒垃圾的行為人，一旦查獲偷倒者，將會開罰並要求移除垃圾；在尚未追查到偷倒者之前，將會要求道路管理單位與施工單位釐清後續處理的權責。

彰化伸港的濱海路為大肚溪南岸堤岸道路，主要是全興工業區對外聯絡道，紓解現有工業區內只有興工路主要通道的交通瓶頸，去年初開工，總長度為5.291公里，寬度加寬為10公尺，工程經費為1.6億元，起點為國道三號和美交流道匯入濱海路交叉路口，終點至台17線與興工路交叉路口。

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