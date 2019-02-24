抓到了！石門水庫集水區倒20車垃圾 警民合作逮2人

2019-02-24 19:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市隸屬石門水庫上游集水區的復興區羅浮里7鄰產業道路，大年初一（5日）遭人偷倒大量垃圾，曾姓地主通報警方及復興區公所清潔隊處理，數日後，現場垃圾量又持續增加，警方研判偷倒垃圾的行為還會再發生，與地主及羅浮里長王國治徹夜埋伏，果於24日凌晨發現可疑貨車，當場逮獲徐姓、楊姓男子分別駕駛自小貨車偷倒垃圾，依法帶回派出所處理。

警方調查徐姓（54歲）及楊姓（50歲）男子均為復興區民，所駕自小貨上已空無一物，2人到案後坦承從新北市載運垃圾，為掩人耳目利用夜間前往羅浮里產業道路旁倒垃圾，初步估算2人利用3.5頓貨車頃倒垃圾前後共20車次，現場棄置的垃圾超過10噸，比復興區內每日平均清運約9噸的垃圾還多，嚴重損害水源保護區的山林環保。

警訊時，2人對於垃圾的來源避重就輕，全案依廢棄物清理法第41條處罰6到30萬元罰鍰，並命其清除，在其清除前，清潔隊將先鋪設防水帆布，以避免雨水沖刷產生二次污染。

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