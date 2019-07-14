宜蘭縣月內第4起！冬山被偷倒5噸垃圾 村民痛罵夭壽

2019-07-14 22:56

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣被偷倒廢棄物再添一樁，冬山鄉三奇村農路14日發現遭人棄置5袋太空袋裝的垃圾，估計約5噸，經烈日曝曬臭氣沖天，1個月內全縣第4起，村民痛罵真夭壽。

上個月28日，頭城鎮烏石港附近空地被偷倒17噸廢棄物，本月1日，冬山鄉第2公墓聯外道路，也遭人放置1噸半垃圾，另員山鄉粗坑地區被掩埋來路不明垃圾，數量有待挖掘清點，這些廢棄物共同點是經過壓縮成型，從大台北地區、桃園市載運到宜蘭縣偷倒。

環保局報請檢方偵辦，4日查獲4名男子涉案，庭訊後全被收押，根據事證研判，偷倒的廢棄物，用大噸位貨車運抵宜蘭縣，由地方上不肖人士接應，改以小車分裝，載往偏僻地點棄置。

三奇村鄰近龍德工業區的三奇東路，傳出陣陣惡臭，村長戴旺傳前去察看，目睹5袋大型太空袋裝的垃圾棄置路邊，宜蘭縣議員楊弘旻、冬山鄉代李蕣利通報環保局稽查，鄉親見到堆積如山的垃圾堆，痛罵偷倒者喪失天良。

李蕣利說，環保局最近會同警方在北宜公路、北部濱海公路等縣界交通動脈，攔查可疑大貨車，不料，冬山鄉三奇村又被偷倒5噸廢棄物，除了日前被收押的4人，是否還有漏網之魚？

環保局回應，三奇村被偷倒的垃圾已經腐爛，棄置時間應有半個月之久，可能與先前頭城鎮烏石港、冬山鄉第2公墓聯絡道路的廢棄物同一批，只是較晚被發現，但也不排除其他非法業者趁虛而入，將深入了解，儘速查個水落石出。

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