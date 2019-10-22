又見補教狼師！猥褻3少女 謊稱教導「生理構造」強拍下體照

2019-10-22 14:21

〔記者王定傳／新北報導〕29歲的湯姓補習班老師利用學生們信任，對3名年約15歲的少女伸出狼爪猥褻、性騷擾，甚至以教導性知識、每個人生理構造都不同為由，拍攝其中一名少女的下體照片，新北地院審理後依對14歲以上未滿16女子為猥褻行為、觸犯拍攝少年為猥褻行為電子訊號等罪，判湯3年8個月徒刑，其中8個月得易科罰金。

檢警調查，湯男自2015年進入補習班，直到2017年7月離職，總共猥褻、騷擾3名少女；例如，2017年1月間，湯男請一名15歲少女到教室內，卻偷偷拉下鐵門，強吻她的額頭及鼻子；同年1月間，他發現另一名少女情緒低落，竟趁談話強行「熊抱」，並親吻她的額頭。

最扯的是，離職後的湯男仍與學生保持聯繫，且竟帶少女小嗯（化名）到租屋處輔導作業，並假借教導性知識及生理構造，以「每個人生理構造都不同」為由，拍攝她的下體，還觸碰她的胸部、肚子及下體，並親吻她的眼睛、額頭、嘴巴與胸部。

2018年5月間，湯男因發現小嗯情緒不穩，又帶她上摩鐵，伸出狼爪猥褻摸胸及下體；同年7月底，他再度約小嗯上摩鐵伸手猥褻，甚至開口要求發生性行為被拒絕。

小嗯事後把此事告知同樣曾遭騷擾的少女，少女們覺得事態嚴重，討論後說服小嗯一起提告；審理時，湯男否認犯行，但他坦言為了讓小嗯認識自己的生理結構而拍攝她的下體，否認有觸碰、親吻行為，合議庭審理後依據少女及證人指述、對話記錄等證據判定有罪，斥責湯男所為嚴重戕害3名少女身心、人格健全發展。

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