誘姦猥褻25男童 狼師判刑18年定讞

2019-06-05 16:45

〔記者張文川／台北報導〕如此狼師！台北市某知名私立高中資訊教師林志豐，2009年至2017年8年任教期間，利用一起玩線上遊戲、贈送遊戲點數為藉口，誘拐25名未滿14歲的國中、國小男生回家性侵、猥褻，甚至拍下淫照，一審依加重強制性交、加重強制猥褻等48罪，重判28年，二審考量他與部分男童和解，改判18年；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，林志豐現年44歲，從2009年2月至2017年3月22日，居住在新店區住處旁鄰近某國小，藉地利之便，在國小附近的超商搭訕多名國中、小男童，一起玩線上電腦遊戲，或在電腦遊戲「英雄聯盟」、手機遊戲「創世破曉」遊戲內的聊天室，佯稱要送點數給對方，誘騙他們到他住處，趁機伸狼爪性侵、猥褻。

林志豐的犯案手法幾乎是知名反性侵宣導影片「傑哥不要」的翻版，林男犯案還會拍攝影片或照片留念，戕害發育中男童的身心，犯案時間長達8年。

2017年3月24日晚間，其中一名受害男童的母親，發現兒子的社群平台有與林男的親暱、曖昧對話，追問發現兒子竟被人誘姦，兒子的同學也有2人被害，男童母親班導師，班導察覺事態嚴重，通報校方調查報警。

同年4月，檢、警搜索林志豐住所，查扣9個隨身碟、2支行動電話、2個平板電腦、3台電腦、筆記型電腦1台，勘驗後發現竟藏有林男拍攝的各式各樣男童的裸體照、自瀆、林男猥褻性侵男童的照片與影片，受害男童共25人，其中大多數是國小生，也有國中生。

一審台北地院認定，林志豐雖聲稱會賠償受害人，卻不斷跳票，且犯行長達8年，嚴重傷害受害人身心，也沒有和解的誠意，重判28年。

二審高等法院認為，林男加害25男童長達8年，有多人被性侵害1年多，還辯稱是性交易，但考量林男已與部分男童達成民事和解，改判18年，少關10年。

案經上訴，最高法院認為二審判決無違誤，林男上訴只是任意指責二審判決，理由不足，今駁回上訴，全案確定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法