14歲少女LINE洩愛愛性事 母揪出帥氣國中狼師

2019-05-22 12:31

〔記者林嘉東／新北報導〕台北市某范姓國中男老師長相帥氣，竟約砲班上國二女學生小羽（化名）至新北市等多處汽車旅館與溫泉會館，直到2人手機LINE的「恩愛」對話，被母親發現，才揭發狼師的惡性。基隆檢署偵結，將這名狼師依違反妨害性自主罪嫌起訴。

檢警調查，這名30多歲的范姓狼師，是台北市某國中的男老師，長相帥氣的他，在學校人氣頗高。

范師利用剛滿14歲的小羽對愛情充滿憧憬，竟約出小羽出遊，趁2人出遊，感情增溫之際，與小羽在汽車旅館發生多次行為。去年5月范師再約小羽到北海岸旅遊、泡湯，再次發生性行為。

由於小羽經常假日出遊，每次出遊都盛裝打扮，引起母親起疑，因此偷看小羽手機，赫見小羽的手機LINE通訊軟體，與范姓男子有親密的對話。

2人聊到開心出遊，裸身泡湯、性行為的親密感受，經母親追問才知，女兒正與范姓男子交往，范還是她班上的老師，氣到報警，揭發范的惡性。

檢警調查時，小羽一直替范師說情，哭說她並未受迫，她與范師是在兩情相悅下發生性行為。

不過，小羽未滿16歲，即便小羽並未受強暴脅迫與范師發生性行為，范師仍觸犯刑度為7年以下的「對於14歲以上未滿16歲之女為性交罪」。

基隆地檢署今天偵結將范師依觸犯「對於14歲以上未滿16歲之女為性交罪」嫌起訴。

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