可惡狼師！誘姦、猥褻25名男童並拍裸照 高院判18年

2019-02-27 12:32

〔記者楊國文／台北報導〕可惡狼師！曾在台北市某知名私立高中任教的林志豐，2009年至2017年共8年間，利用共同玩線上遊戲等藉口，誘姦、猥褻25名當時未滿14歲的男國中、國小生，甚至拍下淫照，被台北地院依加重強制性交、加重強制猥褻等48罪，重判28年，高等法院考量他與多位被害少年達成民事和解，今改判18年徒刑；可上訴。

判決指出，43歲的林志豐，案發時任職台北市某私立高中資訊教師，他涉嫌自2009年2月間至2017年3月22日為止，利用他居住在新北市新店區住處旁鄰近某國小的地利之便，利用電腦設備，透過玩線上遊戲的聊天功能，前往該國小附近的超商，以電腦遊戲「英雄聯盟」、手機遊戲「創世破曉」等手遊搭訕多名國中、小男童，以一起玩線上電腦遊戲，或贈與點數等理由，誘騙他們到他住處，趁機伸狼爪性侵、猥褻。

不僅於此，林男對部份被害男童性交或猥褻之外，還同時拍攝影片或照片。

全案是因2017年3月24日晚間，其中一名受害男童的母親發現男童的社群平台有與林男的親暱、曖昧對話，追問之下，才發現自己的兒子竟然被人誘姦，兒子的同學也有2名被害者，男童母親趕緊通知男童的班導師，班導師詢問後這些受害男童後察覺事態嚴重，通報校方後同時向警方報警。

2017年4月，檢警持搜索票前往林男住所搜索，一舉查扣9個隨身碟、2支行動電話、2個平板電腦、3台電腦、筆記型電腦1台，逐一勘驗後，發現裡面竟藏有林男拍攝的各式各樣男童的裸體照、自瀆、被林男猥褻、性侵的照片與影片，受害男童共25人，多數是國小生。

台北地院審理時，法官痛批林志豐雖然聲稱會賠償受害人，卻不斷跳票，加上犯行長達8年，不僅嚴重造成受害人的身心傷害，也沒有和解的誠意，將他重判28年徒刑。

高等法院審理認為，林男加害男童人數多達25人，時間長達8年，有多人被性侵害多次，且時間達1年多，惡性重大，但一審誤認林男違反被害男童S等人意願加以性侵害，另對被害J男童、O男童係性交、猥褻犯行，並非性交易，此外，考量林男已與R男童等人達成民事和解，今改判林為18年徒刑。

民事部份，有12名受害者與家長對林男提出附帶民事賠償，台北地院判應分別賠償50至60萬元不等共710萬元；仍可上訴。

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