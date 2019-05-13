可惡！已婚班導師性侵小六生 4年後狼師曝光才解職

2019-05-13 13:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕實在可惡！彰化縣政府教育處今天證實縣內出現了1名國小狼師，該狼師3個月前已被解聘， 也被登錄到教育部全國不適任教師的通報系統，列入黑名單。教育處指出，受害女學生家長已於今年4月26日向甲校提出450萬元國賠案，甲校已組成國家賠償事件處理小組，全案審議中。

教育處調查了解，為人夫、為人父的已婚國小老師，4年前（2015年）擔任國小甲校的高年級班導師，竟在國小畢業的6月前夕，涉嫌性侵其班上1名女學生，2年後這名狼師申請縣內介聘到乙校任教，女學生遭沾污後身心嚴重受創，直到唸國三時，即去年4月3日，接受心理諮商輔導，才道出當年受害經過，學校於當日完成法定通報。

教育處長陳逸玲指出，教育處接獲通報立即召開學校性別平等教育委員會（簡稱性平會），決議組成調查小組調查，於去年（2018）12月22日完成調查，性平會認定這名國小班導師對女學生的行為已違反性平法第2條第3款「性侵害」之規定，並經學校性平會決議，按照教師法第14條第1項第 8 款規定，有性侵害行為屬實的規定，予以解聘處分，學校教師評審委員會議也決議該師於今年年2月解聘。

教育處學生事務及特殊教育科長張淑惠表示，已遭解聘的老師，同時被列入不適任教師通報系統，今後連代理、代課老師都無法被任用，即使改名因身分證字號未變，仍然無法被聘任。

這名受害女學生今年已是高一生，教育處調查了解，女學生於國小畢業前夕在圖書館遭到班導師性侵得逞，案發後名班導師自請縣內介聘到縣內他校服務，也就是說，案發時任教甲校，東窗事發時在乙校任教，教育處去年接獲乙校通報啟動性平調查機制，調查屬實於今年2月解聘了這名在乙校服務的老師。

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