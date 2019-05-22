強吻13歲女學生 補習班狼師判刑3年4月

2019-05-22 14:07

〔記者王定傳／新北報導〕現年38歲莊姓補習班老師，去年因認為13歲少女小蘭（化名），封鎖他的社群網站Instagram（IG）帳號，竟要她到小教室內質問，見她情緒激動哭泣，強行伸手環抱、親吻嘴唇，家長發現後提告，新北地院審理後依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判莊男3年4個月徒刑。

檢警調查，去年3月9日晚間6時許，莊男因懷疑小蘭封鎖他的IG帳號，趁其他同學考試時，命小蘭到小教室內質問，少女回說「沒有」後，覺得委屈難過地留下眼淚，不料，莊男突然伸手環抱、強吻嘴唇；事後，家長發現女兒表情怪異且留淚，追問後，小蘭才泣訴遭老師欺負，其母當晚直奔補習班向其他老師反應此事。

據證人指出，補習班主任在10日凌晨，打電話詢問莊男：「你知不知道自己做了什麼事情？」莊男雖回說：「知道」但不肯多說，且答非所問、語無倫次；同日早上，家長與班主任等人在補習班內討論此事，莊男跪著爬出來，邊爬邊說「對不起」，不斷說家裡有變故，還拉著班主任的手要求打他。

此外，莊男曾傳訊向小蘭道歉：「一切都是我的不對」、「我教書教了13年來，從沒有因此喜歡過任何學生，但因這次錯誤，我真的快撐不下去，能不能給我一次彌補的機會」。

他另傳訊給班主任：「我知道我錯的離譜…說再多道歉也彌補不了這五年妳對我的幫助，我不是埋怨妳，而是氣自己老是讓學生流失卻想不到辦法，該去筆錄面對我會去，該賠償妳的損失，我會一點一點慢慢還妳一輩子」等。

雖莊男否認猥褻少女，但合議庭綜合少女、家長及補習班人員指述、道歉訊息等證據後，判定有罪，可上訴。

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