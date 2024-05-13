外送員涉勒斃小黃司機！士林地院今抽10國民法官 週五宣判

士院首件採「國民參與審判」是發生在汐止火車站前，陳姓外送員勒斃林姓計程車司機的命案，今天選出6位國民法官、4位備位國民法官。（資料照）

2024/05/13 18:51

〔記者溫于德／台北報導〕去年4月，酒醉陳姓外送員在汐止火車站的排班計程車後小便，見林姓司機怒氣沖沖上前理論，竟徒手勒斃林男；檢方依殺人罪起訴陳男。負責承審的士林地院採「國民參與審判」制，並於今日選出國民法官、備位國民法官共10位，經與3位職業法官組成合議庭，再於本週密集審理3天後，定週五宣判。本件為士院首度採行「國民參與審判」制的案件。

士院說明，今天上午共選出6位國民法官、4位備位國民法官，經與3位職業法官組成合議庭，今天下午再聆聽審判長的審前說明，並定本周二、三、四密集審理，週五上午評議後隨即宣判。

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全案源於，去年4月6日清晨6時許，陳姓外送員酒醉露宿汐止火車站，清晨在排班計程車後小便，見林姓司機怒氣沖沖上前理論，陳男竟徒手將林男鎖喉，狠勒到對方不再掙扎為止；林男送醫不治。士林地檢署依殺人罪起訴陳男。

然陳男一度聲請不給國民法官審，他主張已坦承林男是因他而死，僅爭執罪名應適用傷害致人於死罪而非殺人罪，且檢方認為他得適用減刑要件，代表本件量刑上不會產生重大爭議，也就沒有彰顯國民參與審判價值的重要意義，何況國民參與審判程序會嚴重耗費司法資源。

士院認為，國民法官法的立法目的，是為了讓國民親自見聞法官指揮訴訟、檢察官舉證、被告及辯護人辯解、被害人陳述等一切程序與事證，更可於評議時與法官「立於對等」相互討論、陳述意見，進而與法官共同形成法院最終決定

士院也指，命案發生在汐止火車站前的公共場所，對社會衝擊甚大，陳男所涉犯之罪也是社會大眾所關心，故由國民法官秉其正當的法律感情參與審判，共同認定事實並量刑，具有維護公益及彰顯國民參與審判價值的重要意義，去年10月16日駁回他的聲請確定。

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