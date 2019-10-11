玩牌輸了要罰！狼師命「捏大」生殖器 6歲女童喊「媽咪」GG了

2019-10-11 19:28

〔記者陳慰慈／台北報導〕一名英國籍王姓家教教授6歲女學生英文時，以玩遊戲輸牌要處罰，命女童套弄他的生殖器，一審依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判他4年徒刑，執行完畢或赦免後，驅逐出境，王男不服提上訴，高等法院考量他無前科，日前改判徒刑3年6月，執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。

判決指出，去年2月5日下午2時許，王男利用幫女童上英文課機會，以遊戲輸牌得罰為由，先以棉被蓋住生殖器，女童連續輸牌，王男便拉女童的手抓摸他的生殖器，女童前2次縮手表示不願意，但王男仍不顧女童反對，又強拉女童手摸生殖器2次，女童下課後便告訴母親。

審理時，王男否認犯行，辯稱只記得女童有用食指指他的胯下，進而觸碰他的生殖器，他要求女童不要這麼做，但因女童母親在茶裡放藥物，導致他不記得發生何事，他只記得當天特別放鬆，懷疑茶水有問題；王男強調，自己在台灣18年了，娶台灣妻子並育有一女，不可能做出這種事，因為會毀他的家庭，懷疑是女童家庭財務狀況出問題，因女童母曾要求第一次上課免費，案發後又要求把家教費要回去。

但女童在偵、審時指出，王男毯子蓋住下半身時，就已拉下褲子拉鍊，露出生殖器，並說遊戲輸了的懲罰就是要觸碰生殖器，強拉她的手去觸碰，要她把生殖器「捏大」，後來看到王男的生殖器「站起來」，王男還要她去舔，她覺得噁心拒絕，曾大聲叫媽媽求救，王男聽聞後急忙說「NO、NO、NO」制止。

女童母證稱，確實有聽到女兒喊：「媽咪」，接著王男就說「NO、NO、NO」，女兒下課後隨即反應遭猥褻，她曾質問王男並讓女兒與他對質，王男不斷否認，急忙離開住處；女童哥哥也說，妹妹上課時，他曾開門偷看，目睹王男用毯子蓋住下半身，妹妹下課前也有大喊「媽咪」，聽見王男曾制止說：「NO、NO」。

合議庭認為，女童證述手抓握王男生殖器一事具體、明確，依其年紀，若非親身經歷，應不可能捏造受害過程及王男生理反應等細節，且雙方無嫌隙，無獲取金錢利益或蓄意陷害他人動機與必要，加上其母親、哥哥證詞與女童說法相符，可補強真實性，加上王男測謊未過，因此採信女童證詞。

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