淫狼摧花 乾女兒、鄰居小女孩都不放過

2019-10-10 16:26

［記者陳賢義／台東報導］台東古姓男子洩淫慾，不但把狼爪伸向乾女兒，多次暴力性侵、猥褻得逞，就連鄰居3名小女孩也不放過，以金錢作誘餌，撫摸猥褻胡亂來，其中1名小女孩受害後時露驚恐，課輔老師察覺詢問，古男犯行連環爆，法官認為古男無視被害人均為身心發育及性觀念發展未臻成熟的兒童，仍心生淫念罔顧人倫，依強制性侵、猥褻等罪重判14年徒刑。

古男與小惠（化名）的父親是朋友，因而將小惠認作乾女兒，未料這段孽緣卻帶來恐怖夢靨，或在古男住家，或在車上和暗處，古男首度性侵小惠得逞後，食髓知味變得肆無忌憚，一再假藉受友人託付看顧，趁機辣手摧花，不論小惠如何掙扎抗拒，都難敵古男的暴力相向，完事後還出言恫嚇「這件事最好不要告訴妳的社工、老師、同學、警察，要不然妳的下場妳就知道，只有一個字死。」嚇得小惠只能隱忍噤聲。

古男淫行不僅如此，就連隔壁鄰居小女孩也不放過，以10元至100元不等的代價，誆騙3名小女童讓其撫胸及觸摸下體，惡行直至1名課輔老師發現其中1名女童一見到古男，就會刻意閃躲，關心詢問得知，立刻告知校方通報揭露。

法官認為古男身為長者，應注意自身言行身教，潔身自愛，尊重異性及保護幼小，竟不思愛護之心，又不知尊重他人身體及性自主意願，罔顧倫常，無視被害人尚屬身心發育及性觀念發展未臻成熟的兒童，事後給付10元至100元不等的金錢，危及被害人對於兩性關係的正確認知；尤其違反乾女兒女意願，多次強制性交、猥褻得逞，犯行最為嚴重。

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