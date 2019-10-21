警局宿舍租金官司定讞 防強制處分只剩這2條可走

2019-10-21 07:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓男子離家30餘年，任職警官的父親則在10多年前過世，官舍根本沒有人住，卻被市警局查扣存款69萬元抵租金，高雄高分院認為當初的送達程序不合法，判決警局敗訴並定讞。法界人士指出，警局只剩2條路可走，就是提再審或還錢，避免被強制執行。

陳男指出，父親曾任職高雄市警察局警官，獲配光明街宿舍，1989年間母親過世後，他前往台北市找工作，在證券公司等處服務，一直住在松山區撫遠街，根本未回高雄宿舍住，時間長達30餘年。

2002年間父親往生，當時仍在台北開計程車討生活，市警局明知他只設籍，但未住在官舍，卻強制查扣他69萬元存款抵租金，後經法院發現送達不合法，認定當初的強制執行扣款效力已失效，他憤而提起返還不當得利官司，要求判還這筆錢。

市警局則指稱，陳男於1981年把戶籍遷入光明街宿舍，另在1996年7月間變更為戶長，屋內甚至還放置私人物品，顯示仍有占有、使用房屋的情形。

1、2審法官開庭調查，市警局先前要求陳男遷讓房屋及給付租金官司，既然被撤銷，而發回重新審理，縱使尚未確定，因當初的強制執行，已無法律效力，因此判決局敗訴並確定。

法界人士表示，市警局官司確定，目前只剩2條路，提再審，看看能否翻案；或償還69萬元和利息，否則會被強制處分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法