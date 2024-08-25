錄取補員不及、減工時防過勞…全國消防救災量能 有隱憂

消防人員外勤工作常是火裡來水裡去，工時很難預估。（資料照，新北市消防局提供）

2024/08/25 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕消防救護員工作時間過長、服務人口比過高，是我國消防人員長久以來的問題，消防署近年雖積極調整，但配套措施不夠完善，人力不足問題一一浮現，雖每年都有招考消防隊員，但與退休、離職人員相抵，補充人力仍有限，加上近年來，部分縣市為避免工時過長，採取減少值班時數措施，間接導致救災量能降低，若連續發生重大災難時，搶救時效恐受影響。

編制總短缺達四五二四人

據消防署去年統計數據，每位消防員須服務的人口比例為一比一千三百人，六都及新竹縣市、雲林縣及彰化縣目前均未達標，各縣市均有消防人力短缺問題，預算缺額高達一四九七人，倘若以編制員額來算，總短缺更是高達四五二四人。

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近半縣市服務人口比超標

而去年消防人員錄取人數為三百五十五人，而離職、退休數則為兩百五十九人，淨補充僅九十六名，杯水車薪。

為維持救災、救護量能，消防隊員們在人力不足的情況下，只能加班，身體恐難負荷，加以縣市經費不足，加班多以補休、嘉獎等方式補償，前年起就陸續有消防隊員及家屬出面反映超時工作問題，也獲得重視改善。

然而無奈的是，消防人員既然難以在短時間內補足人力，為了減少加班，只能調整現有人力，更顯捉襟見肘，影響救災量能。

降工時 有人怨工作量反增

基隆市一名消防小隊長指出，降低工時間接導致人力減少，工作量反而變多，「這樣真的比較好嗎？」在沒有完整的配套措施下，挖東牆補西牆，把人力維持在最低額度，萬一連續發生災難，恐難應對。

編加班費？有縣市沒預算

據悉，各縣市因預算等因素，解決加班時數的方式各有不同，新北市政府目前打算編列三億元預算補貼加班費，但詳細做法及規劃未定，且往後是否仍會編列該預算，也在未定之天；基隆市政府因預算不足，無法編列加班費補貼，暫以人力調整方式，減少超時工作；台北市做法與基隆相同，但已編列計畫，爭取增加消防人員員額。

有消防局幕僚人員提議，於補足人力前的過渡期，將員額預算費用，改用於聘僱值班人員，協助處理內勤文書、值班台工作，或可暫時緩解人力問題，讓消防員專心執行專業的外勤工作，既可滿足工時要求，也能確保救災救護品質。

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