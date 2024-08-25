消防署：優先聘擁救護證照民力協助

消防人力不足，不少縣市調整值班時數，恐造成救援量能降低。（記者吳昇儒攝）

2024/08/25 05:30

〔記者吳昇儒、鄭景議／台北報導〕針對消防人力短缺問題，消防署近期規劃兩個解決方向，一是雙軌併行，規劃招募「外軌」（一般消防特考）人力，增加「內軌」（消防人員特考）的錄取人數，預計每年將可補充一千四百名消防人力；二是將較無危險性的救護案件，優先聘請有專業救護執照的人員協助執勤，待經評估後，將陸續推動。

去年要招千人 只補進386人

消防署表示，雖規劃招收一般消防特考人員，但去年預計要招募一千人，實際卻只補進三八六人。今年於不影響專業技能知識下，調整考科比例，已招收九四九人，預計八五○人可順利結訓；明年起至二○二七年止，外軌預期每年招訓一千人。

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調整考科比 招募已有改善

而內軌的消防特考部分，以往每年都僅錄取一百五十人，經與警政署協調後，今年起將改為錄取四百人，預計二○二七年就能分發，內外軌兩種招生制度，預計每年可新增一千四百名消防人力。

消防署也不斷提升科技、智能支援設備，以彌補人力不足，降低消防員風險，例如救災機器人、無人機、自動射水砲塔，補助各縣市消防局添購。

有縣市消防局希望能夠找約聘雇人員，替代較無工作危險性的值班勤務，但消防署指出，消防人員的專業性高，又屬於高風險職業，難以輕易以約聘人員替代，即便是相對熟悉消防救災工作的義消，也會因各自受訓的強度與方向不同，熟悉程度仍有落差，是否以約聘方式緩解人力問題，還須再研議評估。

約聘緩解人力？須再評估

消防署表示，目前是希望將耗費最多消防人力的救護勤務，對外聘請具備有EMT-1、EMT-2救護證照的救護專才協助，可望減少隊員們的負擔。

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