為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    消防署：優先聘擁救護證照民力協助

    消防人力不足，不少縣市調整值班時數，恐造成救援量能降低。（記者吳昇儒攝）

    消防人力不足，不少縣市調整值班時數，恐造成救援量能降低。（記者吳昇儒攝）

    2024/08/25 05:30

    〔記者吳昇儒、鄭景議／台北報導〕針對消防人力短缺問題，消防署近期規劃兩個解決方向，一是雙軌併行，規劃招募「外軌」（一般消防特考）人力，增加「內軌」（消防人員特考）的錄取人數，預計每年將可補充一千四百名消防人力；二是將較無危險性的救護案件，優先聘請有專業救護執照的人員協助執勤，待經評估後，將陸續推動。

    去年要招千人 只補進386人

    消防署表示，雖規劃招收一般消防特考人員，但去年預計要招募一千人，實際卻只補進三八六人。今年於不影響專業技能知識下，調整考科比例，已招收九四九人，預計八五○人可順利結訓；明年起至二○二七年止，外軌預期每年招訓一千人。

    調整考科比 招募已有改善

    而內軌的消防特考部分，以往每年都僅錄取一百五十人，經與警政署協調後，今年起將改為錄取四百人，預計二○二七年就能分發，內外軌兩種招生制度，預計每年可新增一千四百名消防人力。

    消防署也不斷提升科技、智能支援設備，以彌補人力不足，降低消防員風險，例如救災機器人、無人機、自動射水砲塔，補助各縣市消防局添購。

    有縣市消防局希望能夠找約聘雇人員，替代較無工作危險性的值班勤務，但消防署指出，消防人員的專業性高，又屬於高風險職業，難以輕易以約聘人員替代，即便是相對熟悉消防救災工作的義消，也會因各自受訓的強度與方向不同，熟悉程度仍有落差，是否以約聘方式緩解人力問題，還須再研議評估。

    約聘緩解人力？須再評估

    消防署表示，目前是希望將耗費最多消防人力的救護勤務，對外聘請具備有EMT-1、EMT-2救護證照的救護專才協助，可望減少隊員們的負擔。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播