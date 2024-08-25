基層建議靜態工作用約聘

部分縣市消防局希望將員額預算用來聘雇義消、保全等人員，協助值班等簡易、無危險性的文書工作。（記者吳昇儒攝）

2024/08/25 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕消防人力短缺，為減少隊員們的加班時數，不少縣市消防局都推出改善或補助方案，有些縣市是將同時段人力配置數降低，但人手減少，可能會增加部分時段的工作量。不少基層隊員指出，外勤分隊坐值班台的隊員，只須傳報訊息，無須具備救災、救護專業技能，現實面若無法補足員額，則將預算改用於約聘值班台人員，將可增加專業外勤的人力。

員額預算可當基金

但於法無據

基隆一名資深消防幹部指出，位於市區繁重的分隊同時段只有八、九個人上班，扣除一名值班的消防員及一名坐鎮幹部，僅剩六名隊員執勤，光是應付平常救護案件，就常須請鄰近分隊協勤，萬一真遇大案件，人員調度恐會出狀況。

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他建議，倘若將縣市政府編列、但因人員未增補而無法執行的消防人員員額預算，移做聘僱人員基金，聘請保全等人員，經基本訓練後，用於替代消防隊的值班人力，則每個分隊同時段就能多一位外勤隊員，暫解人力不足的燃眉之急。

基隆市消防局指出，此部分已與市府相關單位討論過，消防局甚至提出不具專業性質的文書處理工作也改由約聘人員協助，讓有專業救災救護能力的隊員、幹部投入第一線外勤工作。但礙於現行法規，仍待進一步研議；目前勤務施行方式，已能有效降低加班時數，將會再滾動式修正，兼顧保障民眾安全及隊員權益。

此外，消防局目前打算運用民力，擴大聘請義消幫忙，他們有基本的救災、救護概念，稍加訓練就可上手，且更加能了解救災、救護操作，協助出勤是很大的助力。

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