在手術台性侵女病患 變態婦產科醫生判刑5年

2019-10-16 18:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區「林勤人婦產科診所」61歲醫師林勤人，去年4月間為印尼籍女移工進行引產手術時，加重麻醉劑用量，在手術台性侵昏迷的女病患，桃園地方法院今天依趁機性交罪判處他5年有期徒刑，全案還能上訴。

去年4月間，30歲的印尼籍女移工前往林勤人婦產科診所，進行引產手術，林勤人為她施打麻醉劑，等麻醉劑發生效用、女移工喪失意識後，林勤人就褪去女移工的褲子，先用嘴巴舔舐女移工的陰部。之後林勤人又褪去自己的褲子，用生殖器插入印尼籍女移工的陰道，性侵得逞。

豈料林勤人的妻子懷疑林勤人對她不忠，在手術室內裝了針孔攝影機，意外發現林勤人的變態狼醫行為，幾度沉思之後仍決定報警，才讓整起事件曝光。桃園地檢署偵查後，依加重強制性交罪將林勤人提起公訴。

法官認為，林勤人為印尼籍女移工進行引產手術，利用女移工因麻醉劑而陷入無意識狀態，性侵得逞。但女移工會陷入無意識狀態，起因於林勤人為她施打麻醉劑，而女移工前往診所的目的，就是為了進行流產手術。因林勤人施打麻醉劑，是為了進行手術，難以據此認定他有加重強制性交的犯意，因此變更起訴法條為「趁機性交罪」。

因林勤人與女移工已達成和解，法官今天依「趁機性交罪」判處他5年有期徒刑，全案還能上訴。

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