獨家》狼醫診所曾是凶宅 地方議論：這款「醫德」鎮不住

2019-02-22 00:10

〔記者李容萍／桃園報導〕曾發生命案的地點，被人稱為凶宅，爆發涉嫌利用被害女病患進行引產手術以加重麻藥性侵的桃園市中壢區林勤人婦產科診所，雖然知名度不高，但是生意不差，老一輩中壢人都知道這整棟診所曾是被法拍的透天厝，還是發生櫃姐遭殺害的凶宅，10幾年前林勤人接手時，鄰居還好奇「怎麼有人敢買？」

鄰居後來得知對方是醫師，心想醫師靠著救人救世的「醫德」應該可以鎮住凶宅，未料發生醫師夫妻失和、在手術台性侵女病患等事件，如今鬧到歇業、連招牌都拆了，令人始料未及、匪夷所思。

據鄰居表示，這棟5樓透天厝診所的原老屋主，在當地原本3棟毗連3樓高的透天厝，早年因大兒子接連二次參加桃園升格前的縣議員選舉失利，才會接連賣掉其中2棟透天厝，其中，診所這棟在賣出後經加蓋2層做為建材行，但因營運不善倒閉後，淪落成法拍屋，

轉手後成了出租套房。

鄰居說，當時附近商圈的特種行業興盛、還有百貨公司，房客以酒店小姐、櫃姐居多，約20年前發生櫃姐房客因感情糾紛被殺害後變成凶宅，房客跑光，兩度淪為法拍屋，最後轉手由林勤人透過法拍買下透天厝作為診所，1、2樓為、3樓以上為住家。

如今得知診所衰事連連，地方對於診所前身是凶宅議論紛紛，不過，也有人認為如果當事人真有「醫德」，這些事也就不會發生。

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