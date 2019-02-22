手術台上性侵引產婦 狼醫加重麻醉藥怕她醒

2019-02-22

妻裝針孔想抓姦 意外逮到

〔記者鄭淑婷、李容萍、魏瑾筠／桃園報導〕桃園市中壢區「林勤人婦產科診所」61歲醫師林勤人，涉嫌為印尼籍女移工進行引產手術時，竟加大麻醉劑用量，在手術台性侵昏迷女病患，由於林妻懷疑丈夫不忠，在手術室裝針孔攝影機，赫然發現枕邊人竟是變態狼醫，思考後報警。女病患得知遭性侵，一度情緒崩潰；因有錄影鐵證、林男坦承犯行，桃園地檢署昨依「以藥劑對女子為性交罪」起訴，為最輕本刑7年以上的重罪。

狼醫最輕判7年、可廢照

檢警表示，全案若非林妻暗裝針孔，根本難以察覺，研判林男「夜路走多遇到鬼」，不排除還有其他女病患受害，此部分因林男否認，持續追查中。

警疑受害女病患不只1人

林勤人婦產科已於去年10月歇業；桃園市衛生局指出，依醫師法「利用業務機會犯罪行為」規定，林男經法院判決有罪確定後，即由醫師公會或衛生局移付醫師懲戒委員會處理，最重可廢止執業執照，不得再行醫。此外，只要是重度麻醉，常規要有第2人陪同，如麻醉科醫師或麻醉護理師，加上林男支開護理人員的行為，也違反醫師法規定，衛生局將做後續行政裁處。

30歲女移工 得知受辱崩潰

檢警調查，林妻去年4月在診所手術室暗裝針孔，沒想到拍下丈夫趁著年約30歲的女病患被麻醉的無意識狀態下，先舔女病患下體，進而性侵。

一般引產手術麻醉劑量為10CC、麻醉時間20分鐘，林男先為女病患施打10CC，待病患昏睡，他趁此支開擔任助手的女兒，對女病患性侵，因「額外用掉一些時間」，擔心女病患手術時醒來，再追加為對方施打3CC麻醉劑。

林妻事後查看影片，無法置信枕邊人竟是狼醫，氣得報警大義滅親。警方獲報通知女病患追查，女病患表示確曾到該診所進行引產手術，影片中的受害女子就是自己，但她完全不知遭醫師性侵；林男到案後看到影像無從抵賴，坦承因性侵耽誤到手術時間，而對病患追加了3CC麻醉劑。

該診所主要業務就是從事引產手術，在外勞圈口耳相傳下，患者多為外籍移工。雖醫師娘揭發丈夫獸行，但私裝針孔竊錄行為也涉嫌刑法妨害秘密罪，因屬告訴乃論，迄目前無人提告。

一般成年女子若要進行引產，有配偶者需配偶同意，才能施行。

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