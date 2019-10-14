借他50多萬負笈澳洲還拍裸照越洋安慰 到頭來佳人竟遭勒索

2019-10-14 14:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕好心被雷擊！鍾女為了資助交往多年的蘇姓男友到澳洲讀書，不僅借他50多萬元，還三不五時應男友所求，拍裸照越洋傳給男友以解其思鄉之情，沒想到後來雙方分手，蘇男不滿琵琶別抱，竟拿出裸照恐嚇鍾女回頭，新竹地院依恐嚇罪判刑7月。

判決書指出，蘇男與鍾女2016年開始交往，去年10月間分手，期間鍾女曾應蘇男要求，拍攝裸露身體隱私部位裸照傳給蘇男以慰藉其相思之情。分手後蘇男為挽回鍾女，竟先後接續撥打語音電話、傳送文字訊息及鍾女先前拍的裸照，恫稱如果不與現任男友分手的話，就會把裸照傳送給他人或分享出去。

蘇男開庭時矢口否認恐嚇犯行，聲稱分手之後都沒有聯絡過，因為鍾女將他全部封鎖，而且他人在澳洲，沒有辦法打電話。

法官勘驗二人對話，發現蘇男傳「『晚上6 點前給我個答案』、『對了，6 點沒給我回應，我就直接傳給妳男朋友收藏』、…」、「『（告訴人）那天就說刪掉了』、『（告訴人）你做到了嗎』、『有ㄚ』、『我有刪那帳號啦』、『（告訴人）我那時是說照片』、『反正現在就是這樣』」、「『10點一到立馬傳』、『給你空間了 』」

「『（傳送告訴人裸照）等等12點這張』、『妳男朋友鄭○○在跟我要照片了』、『妳分手了嗎』、『妳分手我會停止這一切』」、「『懂你意思了』、『妳就繼續撐吧』、『撐越久點閱率越多』、『尤其早上之後（傳送張貼告訴人裸照貼文）』」、「『恭喜妳時間到了』、…、『連自己都這樣了（傳送告訴人裸照）』」『差不多了吧』、『今天不跟我談好』、『晚上12點會非常精彩』、『非常認真的和妳說』」、「（傳送張貼告訴人裸照貼文擷圖）這就妳封鎖我的後果』、『之後會到處留言』」等語。

「你不要管我是不是你的誰，我現在就是不要你跟他在一起！」、「（告訴人）所以你現在就是拿照片來威脅我是嗎？」、「對！」、「（告訴人）那你威脅我的用意在哪裡？」、「我就是不要你跟他在一起！」

鍾女：「我跟你已經分手了！我跟你已經沒有任何關係，…然後你欠我50幾萬的錢都沒有跟你討了，我也很努力地一直在上班一直在還了，你為什麼要這樣一直來逼我，你為什麼現在又要拿我的裸照來威脅我，你知不知道我快被你逼瘋了！我的壓力真的很大，你知道嗎？」

法官認為蘇男為一智慮成熟成年人，如遇有感情糾紛當知理性溝通，卻捨此不為，竟因亟欲挽回鍾女，又不滿她與別人交往，即接續恐嚇，且照片確係鍾女於交往期間，因信任他才會拍攝、傳送裸露自己身體隱私部位照片，蘇男卻罔顧於此，拿來威脅，使被害人陷於極度恐懼之中，不僅嚴重戕害身心，將來抑或造成被害人與他人交際之陰影，加上蘇男始終矢口否認犯行，最後依恐嚇罪判刑7月。

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