不滿老公外遇 正宮拿裸照叫人勒索小三遭判刑

2019-06-14 18:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕林姓女子不滿老公外遇，隱忍6年後離婚之際，趁機在老公手機發現對方小雯（化名）的裸照，不僅偷偷儲存，隨後更找來兩名男子埋伏在小雯的公司外，上前將裸照扔給小雯勒索，小雯憤而報警提告；新竹地院審理終結，林女因透過不正當的手段向小雯求償，被犯依竊錄身體隱私部位罪、妨害秘密罪、恐嚇危害安全罪判刑，合併執行7個月。

檢警調查，今年元月某晚，小雯準備從公司開車離開時，陳姓男子上前扔給她一只資料袋，恐嚇說「看看相片，看自己價值多少，再撥電話與我聯繫，不然要告妳通姦」，讓她嚇壞了；等男子離開，她偷偷記下其車號，然後打開資料袋一看，竟然都是自己的裸照，都是她與林女老公交往時拍的。

林女應訊時，坦承有委請陳姓男子與小雯聯繫，但她矢口否認是要恐嚇小雯，辯稱她只是要陳男找小雯協商，請小雯和她老公分開，並沒有向對方要錢。陳男則說，當天只轉達小雯，讓她知道對方老婆已經知道通姦的事情，手上有證據，看她怎麼處理，如果不處理就要提告通姦，並沒有恐嚇她說這些照片「值多少」。

法官認為，小雯侵害林女的配偶權，但林女未透過正當的法律程序向小雯求償，卻用竊取來的小雯裸照，找陳男來恐嚇對方，藉此索要金錢；而陳男無視林女的行為已經觸法，反而將此犯罪計畫予以落實，等同視法律秩序為無物，危害社會治安。

尤其，在事證明確下，林女、陳男仍否認犯行，審酌依竊錄身體隱私部位罪、妨害秘密罪、恐嚇危害安全罪判刑陳女，合併執行7個月，可易科罰金21萬元；陳男共同犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑8個月。

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