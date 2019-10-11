勒斃女友1屍2命 恐怖情人判9年

2019-10-11 19:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕不滿論及婚嫁的女友回頭投入舊愛懷抱，執意分手還想墮胎，洪姓男友無法接受，涉嫌偷襲女友，自背後緊勒頸部，造成1屍2命悲劇，洪男隔天投案稱「發生情殺案」，曾當庭向女友家屬致歉，也賠償40萬元，但始終未能與被害人家屬達成和解，高雄地院依殺人罪判洪男9年徒期，仍可上訴。

檢警調查，洪男患有輕度智能不足，有過4段感情經驗，他聲稱，當對方得知他是身障者後，態度明顯轉變，去年6月間他認識女友，兩人交往5個月，感情穩定，論及婚嫁，女友卻在案發當晚提分手，還說要墮胎拿掉兩人愛的結晶，重回舊愛身邊，但女友的前男友還有婚姻。

洪男聲稱，見女友轉身離去時，憤而拉住她的手，接著使力勒住脖子，發現女友失去意識後才鬆手，赫然查覺已經釀成悲劇。他不知所措，呆坐家中伴屍，隔天才打電話報警投案，向檢警坦承動手情殺，願意接受裁判。

洪男否認有殺人意圖，辯稱只是一時衝動，委任律師主張，洪男與女友感情極深，也沒有預購凶器殺人，並非預謀殺害，凶嫌被送心理衡鑑，分析可能有衝動控制問題。法官認為，當女友提分手時，洪男失落、挫折，加上先天智能因素，判斷力與控制力都比一般人低，在情緒失控下犯案。

洪男僅賠償被害人家屬40萬元，也始終未能達成和解，獲被害人的家屬原諒，合議庭考量洪男患有輕度智能障礙，又對環境有適應障礙，判他有期徒刑9年。

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