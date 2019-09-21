9歲童遭繼父勒斃棄屍！ 只因一句「你不是真正的爸爸」

2019-09-21 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉市日前發生一名9歲男童被勒死並棄屍於電錶箱中的命案，警方調查後發現兇手疑似是與男童同居的32歲無業繼父。繼父供稱，因為被害人說了「你又不是我真正的爸爸」這樣的話，憤而將男童勒斃並且棄屍。

綜合媒體報導，這名9歲男童進藤遼佑的母親，17日晚間6時回家遍尋不著兒子，繼父說他「去了補習班」。由於等了許久都不見男童返家，母親於當晚8時許報警。

埼玉縣警方18日凌晨在進藤家附近空屋的電錶盒中發現男童遺體，頸部有明顯勒痕，沒有其他外傷。警方研判男童是遭勒斃後才被塞進電錶箱，將案件朝向他殺偵辦。

目擊者提供的線索與附近監視器畫面顯示，進藤遼佑自下午4時左右返家後就沒有再出門，因此，當時也在家中的32歲繼父進藤悠介嫌疑最大。

繼父一開始否認與案件有關，但說詞反覆；他在19日坦承殺人，並且「為了不想被找到」而棄屍，後又供稱男童對他說了「又不是親爸爸」這樣的話，因而痛下毒手。

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