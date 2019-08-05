恐怖情人秀「手槍照」 2度蹂躪前女友

2019-08-05 00:07

〔記者吳政峰／台北報導〕朱姓男子懷疑前女友小夢（化名）另結新歡，2017年間，傳了一把手槍的照片，逼她外出用餐，再把她帶回家性侵，還偷拍下體照片，見小夢仍拒絕復合，進一步在她的住處附近散佈她的照片，寫著「相幹不脫衣」等侮辱文字，氣得小夢提告，高等法院日前依妨害性自主、妨害秘密、恐嚇、誹謗等罪，判刑4年半，可易科罰金部分為10月。強制性交罪仍可上訴，餘罪確定。

朱男與小夢2015年間交往，一年後，小夢認為兩人個性不合提出分手，朱男懷疑她另結新歡，不斷糾纏，2017年間，不死心的朱男竟然想出怪招，傳了一把手槍的照片，威脅她陪同外出用餐，小夢擔心身家安全遭到不測，無奈答應。

朱男載到小夢之後，暗示槍枝在朋友家，要她乖乖陪他回家，小夢不敢輕舉妄動，只好乖乖被載回朱男家，沒想到朱男竟然強脫她褲子性侵，完事後表示稍事休息再送她返家，小夢擔心激怒他，同意闔眼睡覺。

未料睡到一半，突然感到下體有異狀，驚醒才發現朱男正在2度性侵她，小夢不得已只能吞忍，等到完事，火速穿上褲子，想不到朱男趁這段期間偷拍其下體，行徑惡劣。

小夢原本不想聲張，只透過拒接電話斷絕和朱男的聯繫管道，但他仍用其他方式要求復合，讓她不勝其擾，直到朱男把她的照片張貼在住處附近，上頭寫下「相幹不脫衣」、「下賤」、「小心專騙男人」、「金光黨人員」等污辱字句，她終於爆發，決定報警揭發一切。

高院合議庭認為，雖然朱男行為惡劣，但事後道歉試圖修補，支付和解金70萬元，已讓小夢感到誠意，小夢也願意撤回告訴，希望從輕量刑，考量朱男的情節與其他暴力相向或不人道的犯案情節不同，未從重量刑。

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