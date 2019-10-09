鐵路殺警凶嫌出庭 面對法官訊問竟辯稱「以為員警制服都很厚」

2019-10-09 13:46

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕鐵路警察嘉義派出所員警李承翰7月3日為保護乘客，遭鄭姓乘客持刀刺殺，不幸殉職身亡，嘉義地院今天召準備程序庭審理，法官當庭勘驗案發當時車廂上錄影畫面，問鄭嫌是否認罪，鄭說詞反覆，一下說「畫面有的都承認，不會否認」，一下子又改口說「畫面聲音內容不對」，稱「以為員警制服都很厚，沒想到會造成這麼大傷害」。鄭嫌患有思覺失調，但於行兇過程意識清楚，法院10月25日將鄭男送請台中榮總進行精神鑑定。

今天上午，54歲鄭嫌由嘉義看守所押往地院開庭，李員的父親及委任律師也出庭，法官問鄭嫌是否有持續服藥，鄭嫌稱每天都有按時服用精神科方面藥物，今天開庭前也有吃。

開庭時，鄭嫌精神一直無法集中，法官勘驗案發當時車廂上錄影畫面，欲釐清鄭在行兇過程中，一共對李員刺了幾次？刺中幾刀？鄭遇到尖銳問題時，頻繁地眼睛一直眨，答非所問，庭上只好一再反覆播放錄影畫面。

法官勘驗錄影畫面發現，過程中鄭嫌曾經兩度將右手往後拉，再往前攻擊李員身體的動作，鄭原本說「我總共刺了2次，第2次有刺中」，後來又說「我只刺了一次，忘了第二次有無刺到」，因說詞前後不一，法官裁示交由合議庭裁定。

檢方起訴指出，鄭嫌本身有債務問題，且認為遭受雇主及友人不公平對待，懷疑有人要謀害自己，取得自己投保保險金，認為需要防身，7月3日下午在台南市購買2把刀分別置於褲子口袋，以及用護肘綁在腳踝，並想讓自己遭友人陷害一事公諸於眾，搭自強號列車欲北上找媒體請願，卻因驗票補票糾紛，在車廂上發生刺殺李員案。

鄭嫌稱，當天他不想行蹤暴露，認為任何人都找不到他，列車長知道他沒有車票後，拿著一台機器對他，讓他相當驚嚇，他怕行蹤被人發覺，李員上車後叫他下車，讓他壓抑許久的情緒因而爆發。

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