李承翰公祭上唱歌搏版面？鐵警：感念他犧牲奉獻

2019-07-14 11:50

〔記者王冠仁／台北報導〕日前為了保護乘客、不幸遭殺害殉職的鐵路警察李承翰，其公祭將於本月17日舉辦。昨天臉書粉絲團「靠北警察」發文，聲稱公祭中的一個橋段，是指派同事上台演唱「警察進行曲」，痛批從事發至今，長官都在想著要如何博取版面，真的有為逝者和家屬著想嗎？鐵路警察局今天回應，唱這首歌是想感念李的犧牲奉獻，目前未有定案，將會尊重家屬意見。

「靠北警察」昨天發文，聲稱即將在本月17日舉辦的李承翰公祭，鐵路警察局長官居然要求，將指派幾位同事上台演唱「警察進行曲」。也許長官們是想將這首歌獻給李，但長官是否有想過，這樣的場合應該要慎選橋段，尊重家屬想法，而不是一意孤行決定？

長官一直說要讓李姓同仁風光，但從事發到現在，我們眼中看到的、體認到的，都是長官們在想著要如何博取版面，真的有為逝者和家屬著想嗎？回到眼前，不管是風光還是消費，是不是都該適可而止？而不是一味的以媒體曝光度和長官的感受為首要考量。可否尊重學長的家屬，莊重而平靜的的讓學長離開呢？

對此，鐵路警察局今天回應，原本想叫同仁上台演唱「警察進行曲」，是想追悼李在列車上英勇保護乘客的精神。不過目前尚未有定案，會與各界多方討論並尊重家屬意見。明天預演現場，可能以播放輕音樂不唱歌方式，再視各案效果與警政署研議儀式流程。

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