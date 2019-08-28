鐵警李承翰遭刺死 鄭嫌殺人罪起訴

2019-08-28 10:50

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕鐵路警察嘉義派出所員警李承翰7月3日為保護乘客，遭鄭姓乘客持刀刺殺，不幸殉職身亡，嘉義地檢署今天對行凶的鄭男依殺人罪嫌起訴；起訴書指出，鄭男患有思覺失調，但於行兇過程意識清楚，檢方強調絕不容許任何人以暴力攻擊、挑戰公權力，必當採積極作法，嚴懲不法。

24歲李員於7月3日晚間8時40分，在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛時，遭情緒不穩的54歲鄭男持刀刺傷，李員送醫後，於4日上午宣告不治，鄭嫌經制伏後，被依殺人、妨害公務罪嫌羈押在嘉義看守所，並未禁見，全案於今天起訴後，在押的鄭嫌將於明天移審嘉義地院。

鄭男在檢方偵查時，坦承持刀刺向李員左腹部，惟辯稱「我不想下車，因為我認為我下車會被弄死，警員要我下車，我就把紅柄嫁接刀（商品名稱：水果刀）拿出來刺他腹部，他們就全部圍上來，我是針對事情，不是針對警員，但是警員堅守崗位，我也覺得他是對的」。

檢方調查，鄭男自100年1月17日起至奇美醫院就診思覺失調，病況多為沒有改善也沒有惡化，最後一次就診時間為106年2月3日。

起訴指出，鄭男因認為遭受雇主及友人不公平對待，且懷疑有人要謀害自己，取得自己投保之保險金，認為需要防身，而於7月3日下午3時30分，至台南市北區文賢路「小北百貨」內，購買水果刀1支及接木刀1支與護肘1副，並將水果刀置於褲內口袋，將接木刀以護肘綁於腳踝。

鄭男想讓自己遭友人陷害一事公諸於眾，欲北上找媒體請願，又不想自己行蹤為他人發覺，於當日下午6時9分許，在台南火車站服務台，購買台南至新營莒光號全票1張，進站後卻搭乘南下區間車前往高雄左營站，在高雄左營站徘徊並未出站。

鄭男再於當晚7時30分，自高雄左營站，搭乘台鐵152次自強號列車北上，在新營至後壁間，因列車長執行驗票工作時，發現其未購票上車，遂要求他補票，遭他拒絕，列車長即要求他下車。

該列車行駛至嘉義火車站後，因鄭男並未下車，且由第三車廂往第四車廂移動並咆哮，列車長遂請嘉義火車站行車室通報鐵路警察局派人處理，值班的李員接獲通報前往處理。

檢方調查，鄭男見李員身穿警察制服後，情緒更激動，表示「要跟人輸贏」，李員先以溫和態度勸告鄭男下車，並以無線電通報，此時，鄭男竟取出置放於褲子口袋內的水果刀，往李員左腹部刺擊，李員未及反應或出手阻擋，即遭刺中左腹部，李員雖負傷，但見鄭男持有刀械，列車上尚有眾多旅客，遂奮力以雙手控制鄭男，此時嘉義火車站呂姓員工及其他乘客見狀，遂上前幫忙壓制鄭男，李員待鄭男已遭眾人壓制後始放手。

李員因血流不止、體力不支倒在第四車廂走道內，乘客等人給予協助平躺，李員雖送醫急救，仍因左上腹單一穿刺傷而刺破下腔靜脈（破口長1.8公分）及右側結腸繫膜而大量出血死亡。

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