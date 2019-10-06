比本土劇還誇張！妻疑買凶殺夫 夫反撲被掃黑送辦

2019-10-06 15:17

〔記者許國楨／台中報導〕比本土劇情節還誇張！台中市一間工廠老闆與妻子感情不睦互告，妻子疑買凶殺夫企圖詐領保險金，未料「殺手」竟窩裡反先向丈夫通風報信索討跑路費，讓男方得以全身而退，但丈夫事後越想越不甘願自行蒐證，找來道上兄弟拘禁妻子及殺手逼迫寫下自白書並簽立本票，此舉反讓他吃上組織犯罪條例官司，與其他共犯在此波全國大掃黑行動中被台中警方拘提到案。

台中市警局9月25日起至10月4日配合警政署執行今年第3次全國同步掃黑，執行掃蕩非法槍械、貸放重利、暴力討債地下錢莊行動專案，台中地檢署共計發出105張搜索票，動用2056名警力大舉掃蕩黑道堂口、圍事處所、地下錢莊、賭場、詐騙機房，共計檢肅治平專案目標3人、組織犯罪16人，查獲地下錢莊8處、地下通匯6處、不法所得130萬元、改造手槍4支、空氣槍6支、子彈19顆、海洛因54.67克、安非他命79.08克及大麻23.42公克等贓證物。

但其中最誇張的犯案情節莫過於，台中市1間工廠老闆與妻子長期間感情不睦，丈夫控訴妻子以內神通外鬼方式侵佔公司數千萬元資產，還對她提出家暴、毀損告訴，妻子則指控丈夫跟公司女會計有染，彼此間有多起訴訟審理中。

今年4月間，1名男子突然找上丈夫，以「有人要對他不利」為由要求數萬元跑路費、茶水錢，讓丈夫有所防備並找來道上兄弟準備自行蒐證反撲，當月中旬丈夫離開工廠時果然有1輛自小客企圖衝撞未果，毫髮無傷的丈夫此時已懷疑是妻子教唆，立即與道上兄弟將開車駕駛攔下拘禁。

丈夫一方隨即要求駕駛說出行凶動機並供出其他共犯，才驚覺竟是妻子企圖詐領數千萬保險金，找來介紹人仲介多名殺手準備「買凶殺夫」置他於死地，其中1名殺手窩裡反想要「雙邊賺」才跑去向他通風報信，吞不下這口氣的丈夫，幾天後召集黑幫逼妻子、仲介及殺手共5人寫下自白書、簽下數十萬元本票，並據此提告。

只是丈夫沒想到此舉先讓他吃上官司，警方掌握他們妨害自由、恐嚇罪證，在此次全國掃黑行動中依照組織犯罪條例將丈夫等6人送辦；另妻子是否涉嫌「買凶殺夫」，檢警仍另案偵辦中。

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