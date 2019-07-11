頻在基隆市區打人鬧事 2黑幫份子遭聲押

2019-07-11 21:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕同心會基隆分會前會長蘇韋璁酒後，僅因看對方不順眼，竟夥同幫眾傅政樺聚眾滋事，痛毆被害人，行徑乖張。基隆市警方等單位長期蒐證，昨報請檢察官搜索蘇、傅2人住處，檢方今天認定2人涉犯組織犯罪條例，晚間以有串證之虞聲押2人。

檢警調查，40多歲的同心會基隆分會前會長蘇韋璁，平日遊手好閒，酒後常夥同幫眾聚眾滋事。

去年5月間，蘇酒後在基隆市區閒晃時，看路旁魚販不順眼，竟出拳毆打對方，隨行幫眾傅政樺見狀也加入毆打行列，將魚販打到頭破血流。

隔月，蘇酒後，與傅在市區小吃街續攤時，與隔壁桌男子發生口角，2 人又率眾將對方打得遍體麟傷。

總統、立委選舉明年1月投票，為淨化選前治安，防制幫派介入選舉，基隆市警局會同刑事局配合警政署規畫的「全國同步掃黑行動」及「掃蕩非法槍械」專案，昨天報請檢察官吳美文搜索蘇韋璁、傅政樺住處。

蘇、傅否認毆打對方，堅稱是與對方有糾紛，不過2人說詞，與被2名害人堅稱無端被打的指控不符；吳美文認定2人涉犯組織犯罪條例，晚間以有串證之虞聲押2人。

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