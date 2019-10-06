連千毅之亂引警方全國大掃黑 知情人士分析內幕：掃到重點了

2019-10-06 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕「直播主之亂」連千毅落網後，警方馬不停蹄，於9月25日至10月4日發動「全國同步掃黑行動專案」，動員1萬3470名警員，一共檢肅47名治平對象，逮捕手下成員290人，合計到案337人。有知情人士透露，「這次掃黑有抓到重點」，並指連千毅所屬的「太陽會」，也成這次掃黑行動的首要目標。

警政署執行今年第3波全國大掃黑，加強掃蕩幫派分子，並針對隱身於直播主背後的犯罪組織聚焦打擊、斷其金援，以滅黑幫氣燄。警政署表示，執行到案的犯罪幫派組合，包含竹聯幫11個堂、天道盟4個會、四海幫海英堂，以及其他其他暴力犯罪組合等重要幹部與成員。

根據《鏡週刊》報導，知情人士向週刊表示，「這次掃蕩的竹聯幫和堂、雷堂、天道盟的太陽會、美鷹會，都是在北部地區最活躍、手段最凶殘的黑幫」，並指出「撇開天道盟不談，竹聯幫的這些堂口，都非常會賺錢且勢力龐大，而且近年來經營重心已從傳統的酒店、夜店、當舖轉投資到不同領域，尤其是和堂旗下的許多分會，早已介入不少上市櫃公司的經營權，資金鏈是難以斬斷。」

報導表示，新北市海山分局此次配合警政署的掃黑行動，面對龐大勢力的竹聯幫和堂進行打擊，警方早已掌握情資，即和堂火力強大，為了避免警員在執行任務時傷亡，更是進行萬全的準備，不敢掉以輕心。

報導指出，連千毅所屬的天道盟太陽會，在這次掃黑行動中也成首要目標之一。另一名知情人士透露「這次掃黑有抓到重點，太陽會的『鑽石』勳章，可是高級幹部才有的。」

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