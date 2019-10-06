選前掃黑 逮337人

2019-10-06

47名治平對象 竹聯11堂12要角最多

〔記者邱俊福、洪美秀／綜合報導〕上月間兩派直播主糾紛引發的一波波「高雄之亂」，警方發覺全案黑影幢幢。警政署執行今年選前第三波全國大掃黑，將擔任黑道直播主連千毅打手的統促黨自如黨部幹部、竹聯幫天龍堂份子林德源檢肅到案；這波掃黑一舉逮捕竹聯幫份子八十五人，落網人數居黑幫之首，其中十一堂的十二名要角，被列為治平目標檢肅到案。

涉直播主高雄之亂 統促黨幹部到案

警政署表示，此次合計到案三三七人，包括竹聯幫虎堂、仁堂、和堂、雷堂、東堂、戰堂、信堂、天堂、蘭堂、天理會、天龍堂成員，以及天道盟太陽會、美鷹會、同心會、天林會與四海幫海英堂、其他暴力組合等，其中的四十七人是治平對象。

身為竹聯幫天龍堂要角的林德源，涉及「直播天王」連千毅之亂，率眾砸毀鄭又仁「大仁哥」寵物店。

到案者還包括彰化不良組合首惡蕭俊亮，涉以手機、臉書等聲稱廿年前有條欠款未給，對一名無黨籍立委參選人恐嚇勒索兩百萬元，並散佈該立委參選人不實言論，意圖使其不當選。

恐嚇勒索立委參選人 彰化首惡落網

另外竹聯幫東堂前堂主任培杰，除暴力討債，還無故在餐廳攻擊對其敬酒的被害人。

新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基，假藉民代身分，操縱指揮四海幫、風飛砂幫兩大幫派幫眾魚肉鄉民，並涉及多起強盜、恐嚇取財和組織犯罪案件，警方將他及幫派份子共十五人移送，並起出槍彈、毒品，查扣保時捷休旅車等贓證物。

四海幫海英堂大哥顏鴻新疑為一家知名網站直播工作室實際幕後金主，涉以旗下網路直播主名義，與網友互加好友，再以愛情話術詐財，還吸收甫滿十八歲成員入堂助其從事詐欺車手。

天道盟太陽會新竹分會組長廖國淮暴力處理財務糾紛，不滿被害人有影響其開設的車行聲譽行為，糾眾毆打被害人及砸毀對方住處。

警政署表示，此波也鎖定犯罪組織的幫派堂口、據點及其賴以為生的行業場所等處，強化臨檢取締。

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