全國大掃黑逮47治平對象 涉「連千毅之亂」統促黨林德源也落網

2019-10-05 18:47

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署執行今年第3波全國大掃黑，共檢肅竹聯幫東堂前堂主任培杰等47名治平目標到案，當中以竹聯幫11個堂，佔12人最多，其次為天道盟5人，而竹聯幫天龍堂背景與統促黨「自如」黨部黨員身分的53歲男子林德源，因涉及「直播天王」連千毅之亂，率眾砸毀鄭又仁「大仁哥」寵物店也遭這波檢肅到案。

警政署表示，這次專案共檢肅47名治平對象，逮捕手下成員290人，合計到案337人，共動員全國警力1萬3470人，掃蕩包含幫派組合所圍事經營與經常活動處所共計2563處，查扣不法金流1246萬2200元。而執行到案的犯罪幫派組合，包括竹聯幫虎堂、仁堂、和堂、雷堂、東堂、戰堂、信堂、天堂、蘭堂、天理會、天龍堂，以及及天道盟太陽會、美鷹會、同心會、天林會與四海幫海英堂和其他暴力犯罪組合等重要幹部與成員。

此外，查獲彰化地區不良組合首惡蕭俊亮，因遭通緝，向多名被害人以傳真方式，恐嚇索討跑路費，其中包括對1名立委參選人以手機簡訊及臉書的方式，恐嚇及散佈不實言論，意圖使其不當選，經以恐嚇取財、妨害名譽、公職人員選罷法等罪名檢肅到案。

警政署表示，其餘重要的治平對象，包括四海幫海英堂大哥顏鴻新，吸收甫滿18歲人員入堂助其從事詐欺車手，深入追查更發現顏嫌為一家知名網站直播工作室實際幕後金主，疑似還涉及以旗下網路直播主名義

，私下以通訊軟體與網友互加好友，再以愛情話術詐財，將持續深入追查。

天道盟太陽會新竹分會組長廖國淮，因財務糾紛，不滿被害人有影響其開設的車行聲譽，糾眾砸毀被害人住處，還將過程PO在網路「黑色豪門企業」臉書揭露聚眾毀損事件，要求被害人出面，隨後找到被害人並加以毆打，經雲林縣警局長期蒐證，將廖男及8名共犯逮捕以傷害、妨害自由、恐嚇、毀損等罪送辦。

竹聯幫東堂前堂主任培杰，除暴力討債，也在手下成員助勢下，在餐廳對其敬酒的被害人，無故持空酒瓶攻擊等。

警政署表示，這次除加強掃蕩幫派分子，並針對各地治安熱點及隱身直播主背後的犯罪組織、聚眾鬥毆分子，其幫派堂口、據點及其賴以為生的行業的場所等，強化臨檢取締、路檢等攻勢作為，同時聚焦打擊高風險幫派分子，肅清各式非法槍械，並向上追溯源頭。

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