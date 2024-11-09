11/8今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落桃園

11月8日開獎的第113000269期今彩539頭獎開出1注；第113000103期大樂透頭獎則摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/11/09 05:33

首次上稿 11-08 22:12

更新時間 11-09 05:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕11月8日開獎的第113000269期今彩539頭獎開出1注，由桃園市桃園區瑞慶里安慶街116號1樓「福成彩券行」開出；第113000103期大樂透頭獎則摃龜。

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第113000103期大樂透中獎號碼「01、11、42、46、47、49。特別號：「07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共45注中獎，每注可得5萬3105元；肆獎共95注中獎，每注可得1萬6171元；伍獎共1964注中獎，每注可得2000元；陸獎共2929注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬2352注中獎，每注可得400元；普獎共3萬7581注中獎，每注可得400元。

第113000103期49樂合彩中獎號碼為「01、11、42、46、47、49」，四合7注中獎，每注可得20萬元；三合共250注中獎，每注可得1萬2500元；二合共5911注中獎，每注可得1250元。

第113000269期今彩539中獎號碼為「01、09、13、31、32」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共185注中獎，每注可得2萬元；參獎共6611注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1023注中獎，每注可得50元。

第113000269期39樂合彩中獎號碼為「01、09、13、31、32」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共326注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬487注中獎，每注可得1125元。

第113000269期3星彩中獎號碼為「253」，壹獎共82注中獎，每注可得5000元。

第113000269期4星彩中獎號碼為「7526」，壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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