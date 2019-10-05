連千毅GG了！被查扣名牌包皮件 原廠鑑定指「仿品」侵權百萬元

2019-10-05 00:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕網紅直播主連千毅仍在押中，檢警持續偵辦涉違反商標法，查扣500多件知名品牌的皮件、香水、行李箱等精品送鑑，部分鑑定結果出爐，廠商回覆多件愛馬仕名牌包、GUCCI皮件非真品，連被控侵權上百萬元，檢警將擴大追查有無仿品賣出，呼籲曾購買相關精品的網友，儘速向保二總隊洽詢。

連千毅曾開直播大亮簡體字「授權函」，堅稱賓士標誌行李箱等商品都是正品，強調賓士行李箱為「久瑞企業」進口，是獲賓士授權的第14類產品，強調自己只是代銷，堅持不賣假貨，如有廠商魚目混珠，就要求廠商賠償1千倍，而簡體「授權函」英文拼字，被網友發現錯字，「ATION」打成「ATTON」。

賓士集團所屬的戴姆勒德國總公司回覆，該授權函並非由該公司、戴姆勒德國總公司或中國子公司所核發，並無授權廠商販賣，查扣的100多件行李箱、打火機、背包墨鏡、香水等商品，以及39件皮包、皮帶、手錶等商品，應非其所授權生產，也確認未授權中國子公司以外的廠商，使用賓士商標製造任何商品。

檢警在連千毅倉庫直播站查扣數十件國際名牌愛馬仕包等商品，經送原廠鑑定，據了解，鑑定發現保證書與真品保證書不符，材質粗糙，商品來源不明，確認仿冒侵權，侵權金額約上百萬元；另查扣YSL名牌精品部分，廠商表示無法鑑別，至於其他查扣精品，目前仍在鑑定中。

檢警指出，連千毅當初被檢方拘提到案，是以涉嫌恐嚇罪、組織犯罪及商標法，因此，只要確認有1件仿品或商標侵權使用，即構成相關罪證，是否涉及詐欺罪，檢警將再擴大偵辦，過濾同批商品銷售對象，將通知購買者持商品到案釐清。

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