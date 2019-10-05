向偉大消防弟兄致敬！中市消防局這段影片讓人淚崩

2019-10-05 17:29

〔記者許國楨／台中報導〕向偉大的消防弟兄致敬！台中市消防局兩名隊員在大雅違章工廠大火中不幸殉職，有隊員將整個救災過程剪接成影片上傳網站，片中呈現火勢猛烈，消防員奮勇滅火的驚險畫面，最後只見兩人大體被抬出，同袍列隊敬禮不斷拭淚，令人看了不捨動容，不禁淚崩。

台中市消防局特搜大隊西屯分隊隊員張哲嘉、謝志雄不幸火場殉職，其中未婚張員去年底已購屋並準備結婚成家，另已婚謝員育有一男2歲，任警職的妻子懷有雙胞胎，今年父親節前夕他還興奮PO文，未料私交甚篤的兩人卻雙雙在火場罹難，兩人當天出勤前的最後身影曝光，敬業英勇的畫面深植人心，令人鼻酸。

消防局勤務中心隊員張志發因對攝影剪輯相當有心得，昨天也將這起火警整個救災過程剪接成一段長約3分多鐘的「大雅工廠火警搶救實錄」影片。他說，看到同袍罹難有最沉痛的不捨，幾乎是在淚流滿面的狀態下完成這段影片，除紀念緬懷兩人外也致上最崇高的敬意，任務已結束，願祢們一路好走。

影片紀錄呈現當天火勢猛烈，消防員奮勇滅火的驚險畫面，最後兩人大體被抬出時，同袍列隊敬禮，影片上傳網路後引起網友熱議，有網友說「消防員，沒有一個人想當英雄」，今天我們又失去了2位兄弟，我們大家肯定都捨不得自己兄弟的離去。

西屯的兄弟們，望你們節哀。我深信全國消防兄弟們的情誼與羈絆，讓我們能與你們同在，104年1月20號凌晨2點02分，是大家耳熟能詳的新屋保齡球館大火，這天我們失去了6位兄弟，所有的警與消出勤任何勤務，期望的都是能平安回家與家人團聚。

我們也是人，我們更不是用來一命換一命的替代犧牲品，已經燃燒起來的鐵皮屋火警，真的不能進去，裡面有什麼東西，我們不知道；裡面會不會爆炸，我們不知道；裡面何時會閃燃，我們也不知道.........但是我們已經知道的事情是，它隨時會垮下來。

也有網友說，沒人受困的火場不能採購機器人空拍機進去看就好嗎？都什麼時代了還要打火弟兄去冒險，如果這是錯誤的決策是不是有人要負責，向偉大的消防弟兄致敬，辛苦消防弟兄了！

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