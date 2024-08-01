被川普揶揄種族出身 賀錦麗：美國值得更好的

針對川普言論，賀錦麗表示川普此舉是「老把戲」，美國人民值得更好的。（法新社）

2024/08/01 11:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）7月31日出席「全國黑人記者協會」（National Association of Black Journalists，NABJ）時語出驚人，質疑競選對手、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）的黑人身分，批賀錦麗不斷在印度裔與黑人身分變換。在川普言論發酵後，賀錦麗表示，川普此舉是「老把戲」，美國人民值得更好的。

綜合外媒報導，川普在NABJ年會中提到：「賀錦麗有印度裔血統，且一直宣傳她的印度裔血統。我不知道她是黑人，直到幾年前她突然之間變成了黑人，現在她希望被視為黑人。」川普質疑：「所以我不知道她是印度人或黑人？但你知道嗎，我尊重其中任何族裔，但她顯然不尊重，因為她一直以來都是印度裔，突然之間她轉身離開、變成黑人。」

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針對川普的言論，賀錦麗31日在德州休士頓出席一場黑人聯誼會活動時表示，川普此番言論就是同樣的老把戲，既不尊重又製造分裂。賀錦麗強調，美國人民值得更好的，美國人民應該要有一位講真話的領導人，一位面對事實時不會以敵意與憤怒回應的領導人，「我們應該要有一位理解我們的差異、不會分裂我們的領導者」。

賀錦麗具有印度裔及非裔血統，她的母親出生於印度，父親則是來自牙買加的非裔，賀錦麗同時也是美國首位非裔暨亞裔副總統。

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