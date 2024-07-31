男吸金逾2千萬代操期貨！退休警父幫忙查個資 父子雙雙交保

士檢查出，已退休偵查隊小隊長李錦山的兒子違法吸金2千餘萬元，李錦山本人則利用公務電腦違法查詢被害人個資，訊後分別命2人各30萬、10萬元交保。

2024/07/31 12:34

〔記者溫于德／台北報導〕今年7月退休的台北市警局偵查隊小隊長李錦山的兒子被查出，刻意營造很會操作期貨且獲利甚豐的假象，近一年來向民眾違法吸金代操2千餘萬元，李錦山則利用公務電腦違法查詢被害人個資；士林地檢署昨連夜訊後，依期貨交易法、銀行法命李男30萬元交保，另依個人資料法等罪命李錦山10萬元交保。

士檢重大經濟犯罪專組檢察官林伯文查出，李男為了謀取個人私利，刻意隱瞞自己實際經濟狀況，也刻意營造他很會操作期貨且獲利甚豐的假象，從前年12月起至去年10月間，向民眾違法吸金2000萬餘元並代操。

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後來是多名被害人出面指控李男違法經營期貨交易，當時還是北市萬華警分局偵查隊小隊長的李錦山，決定替兒子出面與被害人討論和解事宜，卻用公務電腦違法查詢被害人的個資，再於談話過程中透露已掌握被害人的家庭成員、從事哪些工作。

檢察官故決定昨日指揮廉政署幹員搜索北市大同區、新北市蘆洲區等2處李男的住居所，並帶回李男及其母親陳婦；經連夜複訊，認李男犯期貨交易法中違法經營期貨交易業務、銀行法中非銀行經營收受準存款業務等罪，命他30萬元交保、陳婦請回，另依違反個人資料保護法及登載不實公文書等罪，命李錦山10萬元交保。

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