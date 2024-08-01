JPEX代言費陳零九收一半 投資虧700萬、1400萬卡錢包

藝人陳零九先前以被告身分被台北地檢署傳喚出庭。（資料照）

2024/08/01 11:48

〔記者陳彩玲／台北報導〕JPEX平台在全球各國非法吸金163億餘元，2022年將觸手伸進台灣，擔任台灣區代言人的藝人陳零九，先前以被告身分遭約談，但他喊冤，自己僅是授權個人圖像，且有投資虧損700萬，另有45萬4250萬USDT幣（約台幣1400萬）卡在JPEX平台錢包未取出，台北地檢署今依罪嫌不足，將陳零九及協助JPEX贊助新北國王的劉建甫等9人不起訴。

陳零九辯稱，2022年8月間，滾石國際公司經紀人劉柏良收到一封署名Justin的信件，表示JPEX平台想找台灣區代言人，約期2年、代言費台幣1000萬元，以USDT幣給付，合約內容是個人圖像授權，或使用其個人社群平台推廣JPEX，以及出席亞洲區塊鏈大樓記者發布會和線上活動，但後來JPEX未支付尾款16萬顆USDT幣（約台幣520萬），雙方解除代言合約。

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陳零九說，他僅提供肖像給JPEX平台使用，告訴消費者自己也有使用該平台，目前升值10幾倍，但沒有兜售平台相關商品，這都是陳述事實，而JPEX在香港也有代言人，並贊助電競戰隊，在台灣則有贊助新北國王球隊，他認為這是其他交易所沒有做過的事，且代言期間也表示投資有風險，沒有保證獲利或產品保息。

此外，陳零九稱，他在Steaker虛幣平台設定的賠償金受領錢包，是JPEX平台的錢包，因此，去年9月JPEX爆出非法吸金的新聞後，仍有180顆USDT幣（約台幣5900元），打入其JPEX錢包；不僅如此，他目前虧損最多的是JPEX平台發行的JPC幣，成本約台幣700萬，且他在平台仍有45萬4250萬USDT幣（約台幣1400萬）未取出，已經遠超過代言費，否認詐騙投資人。

至於協助JPEX投贊助給新北國王的劉建甫辯稱，其友人施瑀經營的JPEX平台想在台灣贊助運動賽事，他只是當中間人，用自己的公司幫忙JPEX和國王娛樂簽約、匯款，從中賺取佣金，且新北國王可以獲得贊助，JPEX也能曝光，一舉數得，否認參與行騙。

台北地檢署調查發現，陳零九在JPEX平台錢包內，確實還有45萬4250萬USDT幣，而劉建甫和JPEX有贊助和合作合約書，另施瑀也證稱劉男並未參與行銷JPEX，因此依罪嫌不足不起訴。

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