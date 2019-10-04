中市惡火2消防員殉職 檢察官赴火場勘驗

2019-10-04 13:26

〔記者張軒哲／台中報導〕大雅區百慕達紙餐盒工廠昨天凌晨惡火，奪走消防員謝志雄、張哲嘉性命，引起各界關注。台中地檢署檢察官廖育賢上午率消防局火調科、警察局鑑識人員至火場勘驗，以釐清工廠起火原因與起火點，一行人約勘驗半小時後離開，廖育賢並未發言。

大雅火警現場因紙材易燃物，火警範圍寬廣，仍在悶燒，2輛挖土機進駐開挖，讓消防員佈水線處理殘火。

廖育賢站在工廠車道檢視廠房狀況，隨後走到工廠第四面檢視，但無法進入。廖育賢表示，案情尚在偵查中，統一由地檢署發言人對外發言。

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