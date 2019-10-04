慟！2救災英雄殞落 出勤前最後身影令人動容

2019-10-04 17:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局特搜大隊西屯分隊員張哲嘉、謝志雄不幸在火場中殉職，其中一人準備結婚，一人等不到將出生的雙胞胎女兒，令人鼻酸，這兩天有許多民眾電話湧入消防局詢問捐款方式，消防局今天除公布捐款專戶，兩人當天出勤前的最後身影也曝光，敬業英勇的畫面深植人心。

張員未婚，兄長也在台中春社消防分隊任職，他在臉書po出不少消防受訓，也有不少和家人或友人出遊及品嚐美食照片，也有他與謝志雄的合照，顯見兩人的好交情，而張員已有一位交往10個多月並論及婚嫁的女友，去年底還購屋準備結婚共組家庭，沒想到新家都還沒裝潢完成就傳出憾事。

謝員妻子也是任職中市警烏日分局的女警，二人育有一名2歲兒子，妻子目前懷第2胎，已經有7個月身孕還是一對雙胞胎女兒，兩人原本開心迎接新生命，今年父親節前夕謝員還PO文表示，「今年父親節大禮實在太刺激太驚喜了。胖寶以後多兩個妹妹陪他搗蛋了」、「未來日子充滿挑戰！」沒想到發生不幸。

此外兩人當天出勤前的最後身影也曝光，畫面中只見兩人與同袍一起著裝，接著上了消防車趕赴火場支援，未料私交甚篤的兩人卻雙雙在火場罹難，對照出勤前敬業英勇的畫面深植人心，令人動容不捨。

而消防局這兩天也接獲許多民眾詢問如何捐款的電話，今天公布1003台中大雅區中和六路火災案消防英雄捐款專戶相關資料如下，請捐款人加註捐款案名。

戶名: 臺中市政府消防局保管金專戶

銀行別: 0040107臺灣銀行台中分行

帳 號: 010038001934

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法